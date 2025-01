Een dag nadat Israël en Hamas hebben aangekondigd dat ze een wapenstilstand hebben bereikt, leidt dit tot veel emotie onder Nederlanders die familie in Gaza hebben. Zo ook bij Anisa Boonman en Abed uit Almere. "Kan het niet geloven."

Aanstaande zondag moet het bestand definitief ingaan. Dat betekent dat Israël en Hamas elkaar dan niet meer mogen aanvallen. Toch blijven mensen in Gaza onzeker over wat er verder gaat gebeuren en wanneer ze weer eventueel herenigd kunnen worden.

Veel onduidelijk voor mensen die in Gaza zitten

De 33-jarige Abed uit Almere zit al 15 maanden vast in Gaza. Hij ging in september 2023 samen met familie naar Gaza voor de bruiloft van zijn neef. Maar op de dag van de bruiloft viel Hamas Israël binnen. Zijn vrouw en kinderen zitten in Nederland, maar zelf kan Abed nog geen kant op.

"Ik heb nog niets gehoord van Buitenlandse Zaken. Ik ben nu nog aan het wachten", vertelt Abed nu bekend is geworden dat er een bestand is bereikt.

'Moeilijk voor mijn dochters dat papa niet thuis is'

Want hoewel Abed blij is met een staakt-het-vuren, betekent dat nog niet dat hij naar huis kan. Er is nog veel onduidelijk over wanneer hij Gaza eventueel kan verlaten en weer herenigd kan worden met zijn vrouw en kinderen. In de tussentijd probeert hij zo veel mogelijk met ze te videobellen.

"Ik heb een slechte internetverbinding, maar ik probeer hen altijd te bellen hoe het met ze gaat. Het is heel moeilijk voor mijn dochters dat papa niet thuis is. Iedere dag krijg ik meer stress: wanneer kom ik terug? Er is geen zekerheid dat ik straks nog in leven ben", vertelt hij. Er zijn veel bombardementen in het gebied waar Abed schuilt.

In Gaza blijft het geweld doorgaan

Abed kijkt daarom erg uit naar aanstaande zondag. Al moet het Israëlische kabinet nog wel formeel instemmen met het akkoord. Tot die tijd wordt er nog steeds volop gebombardeerd. Volgens Abed vannacht zelfs heviger dan eerst.

"Er zijn afgelopen nacht 46 mensen in Gaza om het leven gekomen. Er is op huizen en tenten gebombardeerd. Ik ben bang, want er is nog geen oplossing. Op dit moment is het heel moeilijk voor de mensen daar." Abed verwacht dan ook dat de aanvallen nóg heviger zullen worden.

Hoopvol na akkoord wapenstilstand

De 27-jarige Anisa Boonman volgt het nieuws over het aangekondigde bestand tussen Israël en Hamas ook op de voet, want ze heeft veel familie in de Gazastrook. Toen ze hoorde dat er een bestand is bereikt, kon ze het eerst niet geloven. "Ik dacht: wow, oké, misschien gaat het nu wel echt gebeuren", vertelt ze hoopvol.

In het oorlogsgebied in Gaza heeft Anisa ooms, tantes, neefjes en nichtjes. "Ik heb het meeste contact met een oom die op 8 oktober 2023 zijn huis moest uitvluchten omdat toen zijn watertank geraakt is bij een raketaanval." Sindsdien leeft Anisa's oom in verschillende tenten.

Wederopbouw van Gaza na wapenstilstand

De oorlog in het Midden-Oosten zorgde voor een heel onzekere periode voor Anisa en haar familie. Zo wist ze soms weken niet of haar familie überhaupt nog in leven was. "Dat was heel erg heftig."

En nog steeds is het erg onzeker wat er nu met haar familie gaat gebeuren. Anisa ziet dat dit bestand pas een begin is voor de wederbouw van Gaza. "Op het moment dat er een staakt-het-vuren is, dan is er hopelijk eindelijk wat rust voor de mensen in Gaza en kunnen ze beginnen met opnieuw opbouwen, maar tegelijkertijd is het nog geen einde aan de bezetting."

Duurzame oplossing

Bovendien vraagt Anisa zich af hoe de invulling van het bestand er verder uit gaat zien. Ook daarover is nog niet veel bekend. Ze vreest namelijk dat we nu langzaam teruggaan naar hoe de situatie in Gaza hoe was voor 7 oktober 2023, toen de oorlog begon.

"En Gaza zal dan misschien opnieuw opgebouwd worden zoals dat na eerdere oorlogen ook gebeurd is. Maar dan nog steeds is er een situatie die zo ontzettend gespannen is dat het een kwestie van tijd zal zijn voordat er opnieuw een bom barst. Ik hoop echt dat dat de oplossing nu verder gaat en dat er eindelijk echt vrede en veiligheid en gerechtigheid komt voor alle mensen die in Palestina en in Israël leven."

Vrede in het Midden-Oosten

Uiteindelijk hoopt Anisa dat er een duurzame oplossing komt voor het Midden-Oosten en iedereen daar vreedzaam kan samenleven. In haar omgeving merkt ze dat Palestijnen die een generatie ouder zijn dan Anisa, daar veel cynischer over zijn.

Toch merkt Anisa ook dat leeftijdsgenoten van haar generatie hoopvol zijn: "Er is veel meer hoop. Ook met Joodse mensen, met Israëlische mensen, is er een groep die mij zoveel hoop geeft dat dat kan", sluit ze af.