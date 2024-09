De situatie was al langer gespannen aan de grens tussen Israël en Libanon, en dat wordt nu alleen maar erger. Na het exploderen van duizenden piepers in Libanon gisteren verwachten experts dat het conflict alleen maar verder escaleert.

Behalve normale burgers, raakte ook een Iraanse ambassadeur gisteren gewond bij de explosies in Libanon. "Dat is opnieuw een grote vernedering voor Iran", legt Iran-deskundige en strategisch analist Damon Gorliz uit. Eerder deze zomer werd namelijk ook al Hamaskopstuk Hamiyeh omgebracht in Iran. Mede hierdoor verdenkt de Iraanse president Masoud Pezeshkian zowel Israël als het westen van de aanslag. Hij noemt de aanvallen barbaars.

Oppositie heeft vraagtekens

Dat deze reeks explosies de situatie in het Midden-Oosten verder kan laten escaleren, valt volgens Israël-kenner Peter Malcontent slecht in het politiek verdeelde Israël. "De oppositie heeft er vraagtekens bij. En dat geldt eigenlijk ook voor minister van Defensie Yoav Gallant."

Volgens Malcontent willen de oppositie en Gallant dat de focus eerst ligt op het eindigen van de oorlog in Gaza. "Men zegt eigenlijk van: probeer daar nu een einde aan te maken. Het is duidelijk dat Hamas op zijn laatste tenen loopt. Sluit een vredesakkoord met Hamas, dan hebben we de gijzelaars terug."

'Als oorlog doorzet, kan hij blijven zitten'

Maar tegelijkertijd ziet Malcontent dat een deel van het kabinet, waaronder premier Netanyahu, het idee van escalatie met Hezbollah wel ziet zitten. "Om de doodsimpele reden dat dan de oorlog kan worden voortgezet. En dan kan hij blijven zitten."

"Dan komen er geen nieuwe verkiezingen en blijft hij premier." Dat heeft volgens hem meteen het gevolg dat hij zich niet hoeft te verantwoorden bij de rechter voor corruptie.

'Amerika blijft zich achter Israël scharen'

Volgens Malcontent kan verdere escalatie vooral een groot effect hebben op de grootste bondgenoot van Israël, de Verenigde Staten. "De Amerikanen hebben nu continu gezegd niet erg blij te zijn met de manier waarop Israël optreedt in Gaza. Maar blijft wel achter het land staan als het in conflict komt met andere landen in de regio."

"Dus als er een oorlog gaat dreigen met Hezbollah, dan hebben de Amerikanen eigenlijk weinig andere keuzes dan zich opnieuw achter Israël te blijven scharen." Op die manier blijft de positie van Israël en ook van de regering van Netanyahu volgens hem sterk, ondanks de kritiek op deze aanval.

Houdt Iran in toom

Ook deskundige Golriz denkt dat Amerika de reden is dat Iran zich niet vijandig uitspreekt. "Door militaire aanwezigheid in de regio probeert Amerika Iran in toom te houden." Zo zijn er twee Amerikaanse vliegdekschepen aanwezig in de regio.

Eind deze week reist de president van Iran naar New York om bij de Verenigde Naties de banden aan te halen. Als Amerika en het westen de banden aan zouden halen met Iran zou dat volgens Gorliz mogelijk escalatie kunnen voorkomen. "Het zou de beste optie zijn voor de wereld, maar niet voor de Iraanse machthebbers."