Na de bombardementen van Israël in Libanon gisteren, heerst er vooral angst in het land, ziet Midden-Oosten-correspondent Jenne Jan Holtland. De aanvallen ziet hij niet snel ophouden. "Hezbollah zit klem."

Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden en oosten van Libanon vielen gisteren minstens 500 doden en 1.600 gewonden. Dat is een enorme klap voor de samenleving daar, vertelt Midden-Oosten-correspondent bij de Volkskrant Jenne Jan Holtland, die in het land woont. En volgens hem is het einde voorlopig nog niet in zicht.

'Hezbollah zit klem'

Israëls doel met de aanvallen is om Hezbollah en haar kopstukken uit te schakelen. Vorige week werden ontploffende piepers ingezet en gisteren vonden er dus luchtaanvallen plaats.

Volgens Holtland zit Hezbollah 'klem'. "Ze hebben zich gecommitteerd aan solidariteit met Hamas en blijven de oorlog op een lager niveau uitvechten, zolang er geen staakt-het-vuren is in Gaza. Maar dat staakt-het-vuren komt er voorlopig niet. En nu komt de oorlog toch naar Libanon, ook al wilde Hezbollah dat niet."

Hezbollah uitschakelen onmogelijk

Maar Hezbollah daadwerkelijk uitschakelen is volgens Holtland onmogelijk. "Dat is niet te doen. En dat zeg ik niet alleen, dat zeggen de meeste militair analisten die de organisatie bestuderen."

De correspondent vindt dat Israël niet strategisch denkt op de lange termijn. Hezbollah is namelijk diepgeworteld in de Libanese samenleving. Hij benadrukt wel dat de aanvallen van gisteren en vorige week veel impact hebben gehad op de organisatie. "Maar feit is dat aan het einde van deze oorlog, hoe die ook mag eindigen, Hezbollah nog zal bestaan."

'Regionale oorlog is een feit'

Er heerst al tijden de angst dat spanningen in het Midden-Oosten zullen leiden tot een oorlog in de hele regio. "De omvang van de bombardementen gisteren was van een dusdanige grootte dat ik vrees dat die regionale oorlog nu een feit is", vertelt Holtland daarover.

"Dat zeg ik ook omdat Hezbollah als organisatie nauwe bondgenoten heeft aan de Syrische kant van de grens. Daar zitten verschillende milities die ook wapens krijgen van Iran. Er zijn milities in Irak en milities in Jemen die deel uitmaken van dezelfde 'As van Verzet' zoals ze zichzelf noemen."

Steun van andere milities

Als de aanvallen en bombardementen doorgaan, kan het goed dat deze milities Hezbollah te hulp schieten. Dat gebeurde een paar dagen geleden al, vertelt Holtland. "Toen een pro-Iraanse militie op Israël schoot, in solidariteit met Hezbollah."

De hoop is nu vooral dat de regionale oorlog binnen de perken blijft. "Gelukkig zijn er achter de schermen wel diplomatieke gesprekken gaande. Het is alleen op dit moment moeilijk te zeggen of die ook kansrijk zijn."

Algemene Vergadering VN

Zo gaat de premier van Libanon, Najib Mikati, deze week naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Daar kan hij steun verwachten van andere landen. "Ik heb gezien dat de Fransen, de Amerikanen, Qatar, Turkije, zich roeren en kijken wat ze kunnen betekenen op diplomatiek niveau."

'Moeilijk dilemma'

Maar of dat echt nut heeft om het conflict op te lossen, daar is Holtland sceptisch over. "Als je een oplossing bedenkt en er komt iets uit de hoed, dan zul je die uiteindelijk aan Hezbollah moeten voorleggen om te kijken of het in de praktijk haalbaar is. Kan Hezbollah ermee leven? Voldoet het aan hun eisen?"

"En nogmaals, Hezbollah heeft tot nu toe altijd gezegd: 'Zonder staakt-het-vuren stoppen wij niet.' En ik zie niet goed hoe ze daar zonder gezichtsverlies zomaar van terug zouden komen. Het is gewoon een heel moeilijk dilemma."