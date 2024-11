Het Israëlische kabinet heeft ingestemd met een staakt-het-vuren in Libanon tussen Israël en Hezbollah. De verwachting is dat het akkoord woensdag in zal gaan. "Het houdt een keer op."

De wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah gaat voor een periode van 60 dagen in. "Mensen snakken naar een einde aan de bombardementen en het leed."

Veel onduidelijk

Volgens universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit Nora Stel is er veel draagvlak onder de bevolking in Libanon voor een staakt-het-vuren. En dat is door de zware bombardementen alleen nog maar toegenomen. "Ze willen koste wat het kost een staakt-het-vuren."

De basis voor een wapenstilstand is resolutie 1701 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Met het aannemen van die resolutie in 2006 kwam er een einde aan de laatste oorlog tussen Israël en Hezbollah. Hoewel Stel ziet dat Hezbollah heeft aangegeven het akkoord te steunen, blijft er nog veel onduidelijk.

Rustperiode

Stel: "De belangrijkste vragen die op dit moment in Libanon leven rondom het bestand gaan in de eerste plaats over wat de terugtrekking van Israël voor Hezbollah betekent. Is dat alleen militair? Kunnen ze wel hun rol in het lokale politieke bestuur behouden?" Over de verdere invulling van het akkoord is nog niet veel bekend.

Tegelijkertijd ziet de universitair docent ook dat de bevolking snakt naar een periode waarin niet continu het gevaar dreigt van bombardementen.

Gunstig voor Israël en Hezbollah

Ook universitair docent en expert op het terrein van het Israëlisch-Palestijnse conflict, Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht zegt dat de wapenstilstand voor beide partijen goed uitkomt. "Hezbollah heeft eigenlijk niks meer te winnen. Het wordt van alle kanten onder druk gezet door Israël", legt Malcontent uit.

Tegelijk is het ook gunstig voor Israël, gaat hij verder. "In de eerste plaats, is er een meerderheid van de Israëliërs die het eigenlijk ook wel genoeg vindt. In de tweede plaats: je kunt niet door blijven gaan", stelt Malcontent. Zo heeft Israël aangegeven dat ze de doelen van Hezbollah in het zuiden van Libanon wilden vernietigen. Dat doel is inmiddels bereikt. Tot slot ziet Malcontent ook dat de mankracht op begint te raken. "Het houdt een keer op."

Veel bereiken op slagveld

De kans dat er vanavond een akkoord zou komen, was volgens Malcontent en Snel ook zeer aannemelijk. Bovendien kijkt Malcontent er ook niet van op dat er vandaag nog volop werd gebombardeerd.

"Voordat er een bestand wordt gesloten, probeer je zoveel mogelijk nog even op het slagveld te bereiken, want dat is altijd handig", legt de expert uit.

Geen vredesakkoord

Maar of het staakt-het-vuren standhoudt, daar zijn beide deskundigen terughoudend over. Snel zegt daarover: "Het zal wel even standhouden. Misschien zelfs wel 60 dagen." Maar inmiddels is volgens haar de huidige situatie heel anders dan in 2006. "Toen hebben we ook al gezien hoe moeilijk het is om uiteindelijk op lange termijn die terugtrekking in ontwapening te garanderen."

Malcontent voegt toe: "Als ze er helemaal van overtuigd zouden zijn aan alle beide kanten dat er nooit meer iets zou gebeuren, dan sloten ze wel een vredesakkoord. Maar dit is een bestandsakkoord van 60 dagen. Niet meer en niet minder."

'Kan zo weer misgaan'

Tegelijkertijd blijven er voor Snel nog veel vragen open: "Hoe gaat Hezbollah 2.0 eruitzien? Hoe gaan we Zuid-Libanon opbouwen? Daar is 8,5 miljard materiële schade. Hoe kunnen de 1,5 miljoen ontheemden terugkeren? Voor Libanon begint het eigenlijk pas nu", ziet de universitair docent conflictstudies.

Malcontent zegt dat zolang er geen definitief vredesakkoord is, kan er ook gemakkelijk weer iets gebeuren. "Ook dat heeft de geschiedenis tussen Libanon en Israël laten zien. En dat kan dus ook in de komende 60 dagen weer misgaan. Het kan goed gaan, maar het kan ook misgaan."