Bij het beroep schoorsteenveger denk je al snel aan vervlogen tijden. Maar de huidige energiecrisis bewijst het tegendeel: ze hebben het drukker dan ooit. "Je ziet dat Nederlanders massaal houtkachels kopen en daar heb je een schoorsteen bij nodig."

Bram van der Steen (58) uit Hoogmade is al 42 jaar schoorsteenveger. "Mijn vader, die ook Bram heette, is op zijn 14de begonnen en heeft later de zaak van zijn baas overgenomen. Als tiener ben ik weer bij mijn vader aan de slag gegaan, we hebben 25 jaar samengewerkt voordat hij op z'n 67ste met pensioen ging."

'Nog niet eerder meegemaakt'

Wie denkt dat door de jaren heen een aflopende zaak is geworden voor schoorsteenvegers heeft het volgens Bram mis. "Het is de laatste maanden een gekkenhuis, een beetje waanzinnig zelfs", vertelt hij. "Normaal is het wat rustiger in de zomermaanden, maar dit jaar hebben we geen moment rust gehad."

De telefoon op kantoor staat momenteel roodgloeiend. "We krijgen per dag wel 50 à 60 belletjes, dat is ruim twee keer zoveel als normaal in deze tijd", zegt hij. En bij zijn zoon Jeff (27), die een eigen schoorsteenveegbedrijf heeft, loopt de mailbox over: "Dit heb ik in de 6 jaar dat ik nu bezig ben nog niet eerder meegemaakt."

Volgeboekt tot volgend jaar

Ook bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB) horen ze van leden dat het ontzettend druk is. "Je ziet dat Nederlanders massaal hout- en pelletkachels kopen en daar heb je een schoorsteen bij nodig. Die moeten natuurlijk ook schoon gehouden worden en dan kom je bij ons uit", legt woordvoerder Johan Schouten uit.

Hij weet dat sommige bedrijven het zo druk hebben, dat ze inmiddels een klantenstop hebben moeten instellen. "Die zitten eigenlijk al helemaal vol voor de rest van het jaar. En voor januari en februari loopt het ook al hard. Wie denkt nog snel een kachel aan te schaffen voor de winter, is eigenlijk al te laat."

Bron: eigen beeld De schoorsteenvegers in actie

'Het wordt een hele drukke winter'

Zover is het bij Bram nog niet, 'maar klanten die nu bellen kunnen we niet op de korte termijn helpen'. Zoon Jeff heeft voor dit jaar nog slechts een paar gaatjes open, 'voor onze vaste klanten'. Zijn vader verwacht dat de drukte komende winter nog wel even zal aanhouden: "Het seizoen loopt nog wel door tot maart of april, gok ik."

En de schoorsteenvegers zijn niet alleen bezig met vegen. Ze doen nu voornamelijk camera-inspecties, om te bepalen welk soort kachel het best bij kopers thuis past. Ook geven ze stookadvies, vertelt Bram: "Je merkt wel dat veel mensen niet weten hoe ze goed moeten stoken."

Verschuiving naar ventilatiesystemen

Van veger naar adviseur: het vak is sowieso 'totaal veranderd' sinds Van der Steen senior zelf voor het eerst het dak op klom. "Toen werkten we bijna altijd vanaf het dak, maar zo'n 15 jaar geleden is dat veranderd. Nu maken we in zo'n 80 tot 90 procent van de gevallen de schoorsteen van onderen schoon", legt hij uit.

Bovendien zijn veel schoorsteenvegers tegenwoordig niet alleen met schoorstenen bezig, vertelt Van der Steen junior. "We zitten ook volop in de ventilatiesystemen. Veel nieuwbouwhuizen hebben een systeem voor warmteterugwinning. Daarvoor is een goede ventilatie nodig en dat vergt het nodige onderhoud."

Derde generatie schoorsteenvegers

En het werk met de ventilatiesystemen wordt in de toekomst alleen meer, verwacht de jonge schoorsteenveger. Zelf heeft hij een opleiding in de installatietechniek gedaan en na zijn studie heeft hij ook nog een tijdje meegelopen in die branche. Toch kriebelde het bij de derde generatie Van der Steen.

"Vroeger mocht ik in de vakanties altijd mee met mijn opa en vader", vertelt Jeff. "Dan stond opa op het dak en mocht ik mijn vader binnen helpen met afdekken en soms ook afzuigen. Zo ben ik met het vak in aanraking gekomen."

'Ik hoop dat het nog lang zal blijven'

Dat hij uiteindelijk ook voor het beroep koos, bewijst dat hij niet bang is voor een toekomst als schoorsteenveger. "Kijk, ik kan niet in de toekomst kijken. Wie weet of het vak over 30, 40 jaar nog bestaat. Ik hoop dat het nog lang zal blijven, maar het zal misschien niet het eeuwige leven hebben. Net als met benzine zal er ooit een stop op komen, denk ik."

Maar dat betekent zeker niet einde carrière, denkt de jonge schoorsteenveger. "Je ziet nu met die ventilatiesystemen dat er genoeg kansen zijn." Vader Bram is er dan ook van overtuigd dat zijn zoon het familiebedrijf ooit zal overnemen. Ook Jeff heeft er vertrouwen in: "De naam van Van der Steen zal blijven bestaan", verzekert hij.