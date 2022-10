Veel bakkers zijn niet geholpen met de door het kabinet voorgenomen steunmaatregel voor de gestegen energiekosten van middelgrote en kleine bedrijven. Bakkers Peter en Evelien vallen tussen wal en schip: "Wij hebben hier dus helemaal niks aan."

Het kabinet wil de helft van de stijging van de energiekosten van kleine en middelgrote bedrijven op zich nemen. Het gaat dan om bedrijven waar meer dan 12,5 procent van de omzet op gaat aan energiekosten.

11 procent en geen 12,5

Peter en Evelien Stricker zijn de eigenaren van een warme bakker in Muiden. Hun bedrijf komt alleen net niet aan die 12,5 procent: ze zullen dus zelf voor de kosten moeten opdraaien. "Onze kosten zijn gestegen van 3 procent naar 11 procent", vertelt Peter. "We betaalden 2600 euro en nu 11.000 euro." Een enorme stijging dus, maar compensatie zit er niet in.

"Dit kan ik niet anders noemen dan 'gewoon kut'", zegt Evelien. "Ik heb er geen ander woord voor. Je hebt er 32 jaar je ziel en zaligheid in gestopt en dat wordt nu gewoon van je afgenomen. Dat is letterlijk hoe ik het voel en dat is heel erg triest."

'Alsof ze het zo bedacht hebben'

Peter weet dat hij en zijn vrouw niet de enigen zijn. "Alle bakkers in mijn groep zitten zo rond de 10, 12 procent met de verhoging van de gasprijzen. Dus die krijgen allemaal niks."

Hij vermoedt zelfs opzet bij het kabinet. "Ik weet niet hoe ze dat bedacht hebben, maar het lijkt wel alsof ze het zo uitgerekend hebben: laten we 12 procent doen, dan hoeven we niks te betalen. Mevrouw Kaag heeft dat ook gezegd met haar topambtenaren: die bakkers mogen wel omvallen, daar hebben we toch niks aan."

Bakkers Peter en Evelien Stricker reageren op de voorgenomen energiecompensatie voor mkb'ers

Een croissantje van 5 euro

Het maakt het bakkerskoppel moedeloos. "De deur op slot doen is een stuk goedkoper", verzucht Peter. De kosten van hun producten dan maar verhogen, ziet hij niet zitten. "Dan komt er 1,5 euro per brood bij en ik denk niet dat de consument dat wil betalen."

"Een croissantje zou naar 5 euro moeten gaan als je alles doorberekent zoals het eigenlijk zou moeten", zegt Evelien. "Om even een beeld te geven. Er is geen hond die dat gaat doen."

'We verdienen niks meer'

Peter verwacht niet dat het mkb het erbij zal laten, als de compensatie zo blijft. "Ik neem aan dat er wel actie gaat komen van ondernemers in de bakkerij en de slagerij. We zouden gecompenseerd worden, maar dit is geen compensatie."

"Het is klaar", zegt Evelien. "Wij hebben nog nooit 40 uur gewerkt, altijd meer. Nu staan we alleen nog maar in te leveren. We verdienen niks meer, zo erg is het nu. Als ik nu overal vanaf kan, dan teken ik gelijk."