Elektrische auto's, zonnepanelen en koken op inductie. Ons stroomgebruik is flink toegenomen door gebruik van nieuwe technologieën. Moeten onze meterkasten daardoor nu massaal worden vervangen? "Het kan wel degelijk misgaan."

''Binnen 10 jaar zijn alle meterkasten versleten.'' Dat zei Allart de Jong, ceo van Omega Energietechniek, bij BNR, waarmee hij wilde benadrukken dat huidige meterkasten niet kunnen opboksen tegen de nieuwste, vaak stroomslurpende technologieën. Volgens experts valt dat wel mee, zolang de aansluiting maar in orde is. Daar ontbreekt het nog wel eens aan. Ook zijn sommige meterkasten wél aan vervanging toe.

Oude en nieuwe meterkasten

De kans dat de meterkast er zomaar ermee ophoudt, is erg klein. "Er zijn heel veel meterkasten best wel geschikt voor nieuwe technologieën'', zegt elektrotechnisch specialist John van Vugt van brancheorganisatie Techniek Nederland.

"Je hebt natuurlijk meterkasten die ooit gemaakt zijn op basis van de behoeften van toen. De traditionele stoppenkast waar slechts een paar apparaten op draaien. Het kan zijn dat die niet geschikt zijn voor de nieuwe technieken." Van Vugt is het daarom met Allart de Jong eens dat er goed gekeken moet worden of meterkasten nog wel geschikt zijn. ''Maar de uitspraak dat ze over tien jaar allemaal versleten zijn, klopt niet.''

Gevaarlijk?

Ook Han Slootweg, deeltijdhoogleraar elektrische energietechniek aan de TU Eindhoven, ziet niet direct reden tot paniek. "Overal neemt het stroomgebruik toe. Maar er zijn al heel lang individuele huishoudens die warmtepompen hebben, elektrisch koken of een elektrische auto hebben."

''Daar vliegt de meterkast ook niet voortdurend in brand. Als dat zo zou zijn, dan had dat natuurlijk al lang de aandacht getrokken en waren de regels al wel aangescherpt.''

Schakel een expert in

''Toch kan het wel degelijk misgaan, zelfs met moderne meterkasten'', vertelt Marcel Wennekes, voorzitter van de NEN-commissie voor Meterrruimten. ''Zelf is het ontzettend lastig om te beoordelen of je zomaar extra apparaten kunt aansluiten op de meterkast. Als het goed is, zet de installateur die informatie op de groepenkast. Helaas gebeurt dat vaak niet.''

Dat levert gevaarlijke situaties op. ''Het gevolg is dat mensen extra apparaten laten aansluiten, zonder te weten of dat veilig is. Die hogere stroom in de meterkast levert niet direct gevaar op, maar zorgt er op langere termijn voor dat onderdelen verouderen en op den duur zelf kunnen smelten.''

Brand voorkomen

De kans op brand is beperkt. ''Uiteindelijk, als er een fout optreedt, schakelt de beveiliging uit en dan slaan de stoppen eruit. Er moet wel een héél grote warmteontwikkeling zijn wil materiaal gaan smelten'', zegt Van Vugt.

Wel raadt hij aan om de meterkast nooit als opbergruimte te gebruiken om brandgevaar te voorkomen. "De meterkast geeft warmte af en moet die warmte ergens kwijt. Als je er allerlei spullen instopt, dan heb je geen goede ventilatie waardoor de kast te warm wordt. Zeker als er veel extra energie doorheen loopt vanwege zonnepanelen, elektrische auto's en dergelijke."