De diefstal van hout neemt toe in Nederland. Dat blijkt onder andere uit cijfers van Staatsbosbeheer. Het gaat om particulieren die hun aanhangers volladen, maar ook om grotere dieven die hele bomen omzagen.

"Een oude eikenlaan werd gesnoeid, takken van een meter of twee. Kwam er iemand met een aanhangwagen en die begon het gewoon in te laden." Boswachter Floris Hoefakker beschrijft een heterdaad, die hij onlangs meemaakte. "Op dat moment fietste bij toeval de eigenaar van het hout langs en die kon het kenteken fotograferen."

'Hout is nooit van niemand'

Zo liepen de dieven tegen de lamp. "Ze zeiden dat ze niet wisten dat het niet mocht, maar dat betwijfel ik", zegt de boswachter met een grijns. "Het hout is per definitie nooit van niemand."

"Volgens de letter van de wet mag je nog geen tak voor je hond meenemen uit het bos." Daarbij wordt hout in de bossen van Staatsbosbeheer pas gekapt als er een koper is.

Gasprijzen

Staatsbosbeheer ziet de diefstal van hout sinds kort toenemen. In 2021 werden er 19 gevallen van (hak)houtroof geregistreerd, in de eerste 3 maanden van dit jaar zijn dat er al 12. De organisatie benadrukt daarbij zelf dat er sprake is van onderregistratie en dat de werkelijke aantallen veel hoger liggen.

"De gasprijzen, hè?", zegt Hoefakker. "Het betreft veelal de particulier die zijn huis niet meer warm kan stoken, en daarbij is hout zelf ook duurder geworden. Dat zie je niet alleen in bouwmarkten, maar ook bij brandhout."

Ook netjes om gevraagd

De nationale natuurorganisatie is niet de enige die een stijging van houtroof ziet. Ook particuliere bos-en boombeheerders, die bijvoorbeeld bomen voor gemeenten kappen of snoeien, zien een toename van diefstal. Zoals Arnoud Dekkers uit Sprang-Capelle, die het ook wijt aan de gestegen energieprijzen.

"Niet alleen zie ik een toename in diefstal, maar ook krijg ik steeds meer aanvragen voor kachelhout van mensen die er wel netjes voor willen betalen en het netjes vragen."

Brutaal

Dekkers ziet hoe sommige mensen wel heel brutaal zijn. Laatst was hij bezig met het snoeien van een laan bomen voor een gemeente. Alles wat niet in de versnipperaar paste, legde hij op nette stapels om aan het einde van de dag op te ruimen.

"Op den duur kijk ik even om, zie ik 100 meter achter me mensen hun achterbak volladen. Gewoon, terwijl ik daar bij sta!"

'Het is toch jouw boom niet?'

"Mensen houden zich dan van de domme, als ik erheen loop. 'Ik dacht dat het wel mocht. Het zijn toch gemeentebomen.' Ze mompelen nog wat over belasting die ze toch al aan de gemeente betalen", vertelt de boombeheerder.

Zit daar niet wat in? Hij reageert als door een bij gestoken. "Nee! Het is toch jouw boom niet, het is toch jouw hout niet? Je betaalt toch geen 'ik mag hout hebben-belasting'?" Een collega van hem, die anoniem wil blijven, wijst erop dat het groeiende aantal diefstallen een hele keten verstoren. Papierfabrieken, houtvezelfabrikanten en andere afnemers lopen zo het broodnodige hout mis.

Wat doen ze ermee?

En het gaat niet alleen om snoeihout of al omgezaagde boomstammen. Boswachter Hoefakker weet van collega's die erachter kwamen dat dieven met eigen gereedschap complete houtsingels of losse bomen omzagen. "Je hoort dat dat op grotere schaal in Duitsland gebeurt, daar is veel meer bosbouw, maar ook hier komt het dus voor."

Ook wat de grote dieven met het hout doen is de boswachters van Staatsbosbeheer een raadsel. "Het zal toch bij een houtzagerij verwerkt moeten worden en tegenwoordig is alles goed geregistreerd. Is het hout wel afkomstig uit een goed beheerd bos? Als je die papieren niet hebt, is het hout veel minder waard." Zelf een hele boom verwerken met een cirkelzaag is heel zwaar werk, dus ook dat ziet Hoefakker niet snel gebeuren. "Geen idee dus wat ze ermee doen."