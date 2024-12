Het aantal mbo-studenten daalt. Politiek Den Haag zou zich veel meer moeten inspannen om jongeren enthousiast te maken voor een vakopleiding, vindt de op TikTok en YouTube populaire Haagse loodgieter Anouar. "Zonder installateurs wordt het een puinhoop."

Bijna dertig jaar in het vak zit hij al, de loodgieter Anouar Otmane. Via TikTok en YouTube deelt hij met zijn honderdduizenden volgers zijn liefde voor het vak. "Ik probeer echt het vak te promoten", zegt hij.

Vakmensen

En dat is nodig, het aantal jongeren dat een vakopleiding volgt, daalt. Rond 2020 volgden een half miljoen studenten een beroepsopleiding aan een MBO, maar de laatste jaren is dit aantal aan het dalen. Tot grote zorg van de MBO Raad, die vreest dat er straks een nog groter tekort aan vakmensen is.

Dat ziet ook Otmane. "We hebben te weinig vaklieden om mensen een mooi warm huis te geven", vertelt hij. De loodgieter komt op het moment om in het werk. "Het is gewoon echt veel te druk, de vraag is echt gigantisch. We moeten heel veel mensen teleurstellen."

Focus

Het zou goed zijn als meer mensen kiezen voor het vak loodgieter, vindt hij. "Nieuwe jongeren die voor dit leuke vak kiezen." Dat hij goed was met z'n handen, viel op school al vroeg op. "Want je bent zo goed in wat je doet hier." Hij kon al snel bij een bedrijf terecht voor een opleiding.

Hij werkte een tijdje in loondienst, maar Otmane heeft inmiddels z'n eigen bedrijf. "Ik had al snel door: ik wil meer bereiken", vertelt hij. "Op een gegeven moment had ik echt de focus, ik ga voor mezelf beginnen. Dat is een van de beste keuzes ooit geweest."

'Als je weet hoeveel wij moeten leren'

Veel jongeren hebben die sturing niet, ziet hij. Dat er wordt neergekeken op het MBO vindt hij een 'foute' gedachte. "Want als je weet hoeveel wij moeten leren en door moeten blijven studeren... Het is een vak dat echt ieder jaar verandert en als je zegt, nu heb ik even rust, dan raak je achter."

Door nieuwe wetten en regels moeten loodgieters zich continu bijven bijscholen. "Ik heb altijd cursussen genomen en nu ook weer met de nieuwe regels van de CO-Vakmanschap voor warmtepompen."

Vindingrijk zijn

Loodgieters moeten oplossingsgericht zijn. "Het is elke keer net even anders", vertelt hij. "Je moet net even een andere oplossing vinden en vindingrijk zijn. Er is geen handboek eigenlijk, je moet het gewoon kunnen oplossen".

Politiek Den Haag zou meer waardering moeten hebben voor vakmanschap, concludeert de populaire loodgieter. "Kun jij je een leven voorstellen zonder installateurs en loodgieters? Dat betekent dat als je naar de wc moet, dat het een puinhoop wordt als je geen installateur hebt."

Meer geld vrijmaken

"We kunnen niet zonder ziekenhuizen, maar we kunnen ook niet zonder installateurs", vervolgt Otmane. "En het moeten goede zijn. De techniek verandert, we moeten duurzamer worden."

En daarvoor moeten de opleidingen ook veel beter worden, vindt Otmane. "Vanuit de overheid moet meer geld worden vrijgemaakt om jongeren aan te moedigen voor het vak te kiezen."