Vanaf morgen is TikTok verboden in de Verenigde Staten en gaat de populaire app in Amerika offline. TikTok-'vluchtelingen' zoeken daarom haastig naar alternatieven, waaronder RedNote. "Die app is nog Chineser, het is niet eens vertaald naar het Engels."

Het Amerikaanse Hooggerechtshof bekrachtigde gisteren het aangekondigde verbod op TikTok en dus lijkt de app morgen echt op zwart te gaan in de VS. Tenzij Joe Biden daar een stokje voor steekt, maar de kans lijkt klein dat hij dat op zijn laatste dag als president zal doen.

Wet gericht tegen China

Het Congres nam vorig jaar een wet aan die het Chinese techbedrijf ByteDance, dat eigenaar is van TikTok, dwingt de Amerikaanse onderdelen van de populaire app verkopen. Volgens de Amerikanen misbruikt de Chinese overheid TikTok om propaganda te verspreiden en om data van gebruikers te verzamelen.

Omdat de bedrijfsonderdelen niet zijn verkocht moet TikTok in de VS vanaf morgen uit de app stores worden gehaald. ByteDance heeft inmiddels laten weten dat TikTok helemaal offline zal gaan. Dus ook Amerikanen die nu al op het platform zitten, kunnen straks geen gebruik meer maken van de app.

Bovenaan in app stores

Dus moeten de naar schatting 170 miljoen Amerikaanse gebruikers op zoek naar een alternatief. Ze kunnen overstappen naar bijvoorbeeld 'reels' op Instagram of 'shorts' op YouTube. Maar de afgelopen dagen staat een andere app bovenaan de lijst van meest gedownloade apps: RedNote.

"Het is heel grappig dat RedNote daar opeens helemaal bovenaan staat", reageert social media-expert Joey Scheufler. RedNote komt namelijk net als TikTok uit China. Sterker nog: de app is zowaar nog Chineser, vertelt hij. "Het is niet eens vertaald naar het Engels."

Uit protest downloaden

Dat Amerikanen ondanks de taalbarrière toch in grote aantallen overstappen naar RedNote doen ze volgens hem dan ook maar met één reden: als kritiek tegen het aanstaande TikTok-verbod. "Dit is natuurlijk een protest van de TikTok-gebruikers."

"Ze zeggen eigenlijk hiermee tegen de regering: 'Het maakt me niet uit welk land een app-eigenaar komt, en dat het dus Chinees is. Ik download deze app gewoon.'" Tiktokkers kunnen overstappen op Amerikaanse alternatieven, maar doen dat volgens Scheufler dus bewust niet.

'Weten helemaal niets van RedNote'

Inmiddels zou RedNote al honderdduizenden keren gedownload zijn in de Verenigde Staten. Maar het gebruik van de Chinese app is niet zonder risico's, waarschuwt de expert. "We weten eigenlijk helemaal niets van RedNote. Niet hoe het algoritme werkt of hoe wordt omgegaan met de privacy van gebruikers."

Zo zijn de gebruikersvoorwaarden alleen in het Mandarijn te lezen. Dus je weet niet waar je mee akkoord gaat, benadrukt hij. "En dus ook niet wat er met je data gebeurt en of die gebruikt kunnen worden voor mogelijke spionageacties. Dat is gewoon het grote probleem hier."

Bekijk ook Wat maakt TikTok gevaarlijker dan andere social media? En 4 andere vragen over de populaire app beantwoord

Wachten op Donald Trump

Het laat volgens Scheufler zien dat het TikTok-verbod geen oplossing is voor wat de Amerikanen ermee hopen te bereiken: de invloed van China inperken. "Sterker nog, het probleem wordt alleen maar groter. Want je ziet het: er komt gelijk een alternatief wat misschien nog wel erger is en waar we helemaal geen controle meer over hebben."

"Kortom, de wetgeving klopt gewoon nog niet en daar moet beter naar gekeken worden", gaat hij verder. Aanstaand president Donald Trump zegt al te hebben gebeld met de Chinese leider Xi Jinping. "Je ziet dat Trump TikTok gebruikt als onderhandeling met China en dat is ook hoe de Chinese overheid hiermee bezig is."

Gevolgen voor Nederland

Het is dan ook de vraag of TikTok morgen daadwerkelijk helemaal offline zal gaan, of dat ByteDance nog even afwacht wat Trump zal doen zodra hij weer in het Witte Huis zit. Zo is topman Shou Zi Chew van plan om maandag naar de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president te gaan.

Zou TikTok wél echt op zwart gaan, dan heeft dat volgens ByteDance geen directe gevolgen voor Nederlandse gebruikers. Maar ook hier zijn er zorgen bij de overheid en sommige experts over de invloed van China door middel van de populaire app: is ook in ons land een verbod op TikTok nodig?

Meerderheid wil verbod

Uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel blijkt dat 6 op de 10 (59 procent) zo'n verbod wel zien zitten. Zij noemen de app te verslavend, gevaarlijk voor de privacy en onnodig. "Op Instagram en YouTube kun je ook filmpjes kijken, waar is TikTok dan nog voor nodig?", vraagt iemand zich af.

Van de mensen die TikTok daadwerkelijk gebruiken, vindt een veel kleinere groep een verbod zoals in Amerika een goed idee. Maar ondanks dat ze dus zelf op het platform zitten, zegt nog steeds 1 op de 5 (20 procent) van deze groep: verbied TikTok ook hier maar.

'Alsof de Amerikanen beter zijn'

Tegenstanders van een verbod zijn van mening dat we álle social media beter moeten reguleren, dus niet alleen Chinese apps als TikTok. "Alsof de Amerikanen betere bedoelingen hebben dan de Chinezen. Waarom wordt Instagram dan niet verboden?", vindt een deelnemer.

Sinds kort liggen ook verschillende Amerikaanse social media-apps onder vuur, omdat de CEO's van X, Instagram en Facebook omstreden uitspraken hebben gedaan. Een deel van de gebruikers van die apps twijfelt daarom om hun accounts te verwijderen.