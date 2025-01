Volt verlaat na het weekend als eerste politieke partij het social media platform X. Elon Musk zou er een ‘geopolitiek wapen’ van hebben gemaakt, waar politici zich volgens Volt niet meer op zouden moeten roeren. ‘Hypocriet’, zeggen andere partijen.

"Sinds Musk Twitter heeft overgenomen zie je dat op dit platform haat en bedreigingen welig de ruimte krijgen," zegt partijleider Laurens Dassen. "En je ziet dat Musk X inzet om een geopolitieke strijd te voeren. Hij ondermijnt de verkiezingen in Duitsland, zet druk op de minister-president in het Verenigd Koninkrijk en ondermijnt daarmee onze Europese democratie."

Musk en Trump

De discussie om het platform te verlaten liep volgens Dassen al langer, maar na de winst van de Amerikaanse president Donald Trump was de keuze snel gemaakt.

En nu Elon Musk zich officieel verbindt aan de nieuwe regering van Trump, die over iets meer dan een week aantreedt, maakt de partij een einde aan het gebruik van social media platform X.

Hypocriet besluit

"Hypocriet," noemt BBB-Kamerlid Henk Vermeer het besluit van Volt. "Omdat het voor mijn gevoel vooral gemotiveerd wordt door dat de heer Musk volgens Volt een verkeerde politieke keuze maakt."

"Gelukkig leven wij in een vrije wereld en zijn we voor een vrije democratie, waar ook mensen met geld en invloed hun eigen mening mogen geven over wat hun politieke voorkeur is." De BBB zegt de oproep van Volt om X te verlaten dus zeker niet te volgen.

Desinformatie

Vermeer erkent dat er desinformatie rond gaat op X. "Desinformatie is nooit wenselijk, op geen enkel platform", zegt hij daarover. Maar volgens Vermeer is dit op te lossen door het te signaleren, aanwezig te zijn en het te melden als de feiten niet kloppen.

Zorgen van Volt en andere Europese partijen dat Musk met X de democratische processen verstoort, deelt Vermeer niet.

Musk aanpakken

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann zegt de analyse van Volt te delen, maar worstelt met de conclusie die zij eraan verbindt. De partij laat het aan individuele leden en afdelingen over om te bepalen of ze actief willen zijn.

"Wat eigenlijk het discussiepunt is, is: hoe beteugelen we deze tech miljardairs die politieke invloed kopen? En dat doe je met Europese wetgeving", merkt ze op.

Europese regelgeving handhaven

"Musk bedreigt Europese regeringen op persoonlijke titel, koopt politieke invloed en wil nu het AfD in het zadel helpen omdat wij als Europa dan minder stabiel worden", gaat het Kamerlid verder. "We moeten dus bereid zijn om snoeihard onze Europese regelgeving te handhaven."

Kathmann wijst op de zogeheten Digital Services Act, die regelt waar social media platformen aan moeten voldoen om mensen te beschermen, bijvoorbeeld tegen de verspreiding van nepnieuws.

Afwegingen maken

Hoogleraar politieke communicatie aan de UvA Claes de Vreese, is niet verrast door het besluit van Volt. In de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen zijn veel bedrijven, mediaorganisaties en maatschappelijke instellingen zich volgens De Vreese aan het beraden op hun positie.

"Je ziet gewoon dat veel partijen nu aan het afwegen zijn: is dat een platform waar wij gevonden willen worden en indirect ook willen bijdragen aan de populariteit van dit platform?"

'Tipping point'

De Vreese denkt dat we ons momenteel op een soort kantelpunt bevinden. De eerste golf mensen die vertrok deed dat na de overname van Twitter door Musk in 2022.

"Maar er is nu wel een heel grote golf gaande", bevestigt hij. "En er komt een soort tipping point, waarbij je ziet dat nu grote nieuwsmedia vertrekken. Als politieke partijen ook vertrekken, dan kan het zijn dat het echt impact heeft op X."

Nog geen volgelingen

Vooralsnog lijkt de oproep van Volt geen grote navolging te hebben. Net als BBB hebben coalitiepartijen PVV, VVD en NSC nu geen plannen het platform te verlaten.

Oppositiepartij CDA zegt het nog te gaan bespreken in een fractieoverleg, terwijl een partij als D66 juist stelling zegt aanwezig te blijven om een tegengeluid te zijn. De ChristenUnie laat op dit momenten weten te blijven. "Of en wanneer we een soortgelijke stap zetten, is op dit moment nog niet besloten, maar we denken er zeker over na."

Definitief

Is de stap voor Volt dan ook echt definitief? "Aanstaande maandag gaan we ervan af. Dat is definitief. We zijn ook niet meer te vinden daar," zegt Dassen, die zijn account wél laat staan. "Om de simpele reden dat ik ook niet wil dat iemand anders mijn naam daar gaat gebruiken."

Dassen erkent dat andere afdelingen van Volt in Europa deze stap nog niet zetten. "Ook binnen Volt wordt deze discussie gevoerd."