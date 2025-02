GL-PvdA-kiezers vinden een nieuwe linkse partij een goed idee, al is er meer draagvlak voor Jesse Klaver dan Frans Timmermans als leider daarvan. Ook zouden er best andere partijen in die nieuwe linkse partij mogen, al zien hun kiezers dat niet zo zitten.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 6.200 GroenLinks-PvdA-kiezers uit het Opiniepanel. Volgens Timmermans zou er al sprake zijn van een 'point of no return': de toekomst voor GroenLinks en PvdA ligt in één gezamenlijke nieuwe partij.

'Niet alleen een naamswijziging'

Ook zijn achterban beaamt dat: 8 op de 10 (79 procent) willen dat de partijen bij elkaar blijven. "GroenLinks en PvdA samen als stevig fundament lijkt me een toekomstbestendige optie", vindt een deelnemer die afgelopen verkiezingen op die partij stemde.

Wel vinden de meeste GL-PvdA-kiezers, net als partijleider Timmermans, dat dat beter kan als een nieuwe partij, met een nieuw verhaal. "Links moet opnieuw beginnen, alleen zo kun je radicaal rechts aan", vindt een kiezer. "Het is dan wel aan de poppetjes om te zorgen dat het niet alleen een naamswijziging wordt."

Wat zien kiezers van GroenLinks en PvdA het liefst voor de toekomst van deze partijen?

Samenwerken met andere linkse partijen

GL-PvdA-kiezers staan ook niet onwelwillend tegenover het idee om meer partijen aan die nieuwe linkse fusiepartij toe te voegen. Bovenaan het wensenlijstje staan PvdD en de SP. Ook bij Volt en D66 zien zij potentie, maar minder interesse is er om de ChristenUnie en DENK aan het lijstje toe te voegen.

Andersom staan kiezers van die partijen niet direct te trappelen om het idee dat hun partij zich bij die samenwerking zou voegen. Een kiezer van Partij voor de Dieren legt uit: "De PvdD is een principiële partij. Coalitievorming kan mogelijk zijn, ook al ben ik sceptisch. Het gaat niet om winnen of regeren, maar het verschuiven van het debat."

Willen kiezers van andere partijen dat hun partij opgaat in een nieuwe fusiepartij met GL-PvdA?

Wel meenemen in stemkeuze

Wel zou een redelijk deel van die kiezersgroepen een nieuwe linkse partij met in elk geval GroenLinks en PvdA mogelijk overwegen in hun stemkeuze. De meeste interesse ligt in dat geval bij de kiezersgroepen van D66 (57 procent) en Volt (61 procent).

Minder potentieel ligt er bij de kiezers van de SP, waarbij ruim de helft (54 procent) zo'n partij niet zou overwegen. Kiezers van de ChristenUnie zijn nog moeilijker te overtuigen: daarvan zou bijna driekwart (73 procent) niet overwegen op die nieuwe linkse partij te stemmen.

Liever Klaver dan Timmermans

Aan de GroenLinks-stemmers en de kiezers van andere kiezersgroepen is gevraagd wie zij het acceptabel zouden vinden om de nieuwe linkse partij te leiden. Van een aantal prominente, landelijke GroenLinks-PvdA-politici die EenVandaag voorlegde, kan Jesse Klaver - voormalig partijleider van GroenLinks - op het meeste steun rekenen (68 procent). Kiezers omschrijven hem als iemand 'van de jongere generatie', maar 'met genoeg ervaring'.

De huidige partijleider, Timmermans, is voor iets meer dan de helft (52 procent) van deze groep acceptabel, net als Habtamu de Hoop (53 procent) die ook een oproep deed voor een nieuwe linkse partij. Een deelnemer licht toe: "Inhoudelijk is Timmermans een kei, maar echt politiek is hij niet. Hij mist de slagkracht en snelheid die Klaver wel heeft."

Welke prominente GL-PvdA-politici vinden kiezers acceptabel als partijleider van een nieuwe linkse partij?

Een nieuw gezicht?

Gevraagd naar welke van deze bovenstaande namen de eerste voorkeur zou hebben, komt er geen duidelijke winnaar naar voren. Wel geeft ook ongeveer een derde (35 procent) aan het niet te weten of liever een ander gezicht te willen zien. Vaak genoemde suggesties daarvoor zijn Marjolein Moorman en Ahmed Aboutaleb.

"Geen 'oude bekende' namen", vindt een GL-PvdA-kiezer. "Marjolein Moorman heeft met goede ideeën bewezen te kunnen vernieuwen."