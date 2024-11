Het kabinet bezuinigt fors op het hoger onderwijs, maar ook het mbo krijgt bezuinigingen voor de kiezen. Adnan Tekin van de MBO Raad vreest dat personeelstekorten in zorg en techniek hierdoor blijven bestaan. "Dit is echt onbegrijpelijk beleid."

In Zwolle werkt het Deltion College samen met bedrijven om ervoor te zorgen dat de opleiding van vakmensen naadloos aansluit op de arbeidsmarkt. Onder andere studenten hout- en metaalbewerking kunnen hierdoor werken met 'hightech machines' waar het college zelf geen geld voor heeft, maar die zijn aangeschaft door bedrijven. Dankzij dit soort samenwerkingen kunnen studenten in hun studietijd al met de nieuwste machines overweg.

Vruchtbare samenwerking

Eric Holtman is namens het Deltion College aanjager van deze samenwerking met Lux 038, een fabriekshal waar studenten leren en werken met de meest geavanceerde apparatuur. Hij ziet hoe studenten hier de vruchten van plukken.

"Ik denk dat ze hier in een echte leercontext zitten. Het lijkt op waar ze later gaan zitten. En ze gaan hierdoor harder in hun leercurve. Ik heb weleens dat ik studenten er om 5 uur moet uitzetten, omdat ze niet wegwillen", vertelt Holtman.

Studenten profiteren met hun opleiding

Dit soort samenwerkingen zijn er in het hele land, dankzij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF), vertelt Adnan Tekin van de MBO Raad. "De subsidie is echt een enorm succes gebleken. Het is een vliegwiel om samen met de bedrijven innovaties te kunnen brengen. Bovendien kunnen jongeren dit in de praktijk leren, waardoor hun opleiding perfect aansluit op de arbeidsmarkt", zegt hij.

"RIF een is mooie aanjager om bedrijven, overheden en onderwijs bij elkaar te brengen om te gaan samenwerken", vult Holtman aan. De subsidie is bedoeld om een project op gang te helpen.

Bekijk ook MBO-studenten met rekenproblemen kunnen naar diploma fluiten door verplichte rekentoets

Subsidies verdwijnen

Onlangs maakte onderwijsminister Eppo Bruins (NSC) bekend dat subsidies over een aantal jaren wordt wegbezuinigd. "Ik dacht dat ik het niet goed las, maar het was helaas waar dat vanaf 2028 de RIF op nul wordt gezet", zegt Tekin.

Hij vindt het zonde, omdat hij ziet dat deze samenwerking tussen mbo's en bedrijven goed werkt. Het helpt volgens hem extra met het opleiden van mensen in de sectoren waar nu tekorten zijn zoals de zorg en het onderwijs, want die kunnen meteen na hun studie op hoog niveau aan de slag.

Extra geld voor zorgstages valt weg

Naast de RIF subsidie kondigde zorgminister Fleur Agema (PVV) aan dat de subsidie voor stages in de zorg ook komt te vervallen. Ook dat kost Tekin hoofdbrekens. Op veel plekken in de zorg zijn enorme personeelstekorten, waardoor veel werkgevers geen ruimte hebben om stagiairs goed te begeleiden. Met de subsidie voor zorgstages krijgen werkgevers een duwtje in de rug om wel stagiairs te begeleiden.

"In het mbo krijg je zonder stage geen diploma. Dus als er te weinig stageplekken zijn, moeten mbo's het aantal opleidingsplekken voor verpleegkundigen, verzorgers en doktersassistenten omlaag brengen. Ik ben bang dat we straks nog minder van deze vaklieden kunnen opleiden, en dat terwijl we die juist zo hard nodig hebben."

Kabinet spreekt zichzelf tegen

De voorzitter van de MBO Raad wijst erop dat in het regeerakkoord staat dat het kabinet het mbo een warm hart toedraagt en dat het kabinet het tekort aan vaklieden in zorg en techniek wil aanpakken.

"Maar ik zie dat alleen op papier terug, de daden van het kabinet laten op dit moment iets heel anders zien", merkt hij ten slotte op.