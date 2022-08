In 2030 moet de stikstofuitstoot gehalveerd zijn. Maar vanmorgen zei CDA-leider Wopke Hoekstra dat het jaartal voor zijn partij 'niet heilig' is. Er klonk veel kritiek vanuit Den Haag, maar volgens oud-minister Hayo Apotheker is het een mogelijkheid.

In een interview in het AD zei CDA-partijleider Wopke Hoekstra deze ochtend dat het kabinetsdoel om de stikstofuitstoot in 2030 te hebben gehalveerd voor hem 'niet heilig' is. Volgens Hoekstra kun je daar desnoods ook wel meer tijd voor nemen.

Lange voorgeschiedenis

Daarmee gaat Hoekstra in tegen wat er in het regeerakkoord staat. Maar volgens oud-Landbouwminister Hayo Apotheker (D66) heeft hij niet compleet ongelijk. "Ik begrijp dat hij ziet dat het een langdurig proces wordt, maar dat wisten we allemaal al. Het heeft een lange voorgeschiedenis."

"Hij kan hiermee bedoelen dat als je nu verder wil, je de rapportage van de commissie van Johan Remkes goed moet bestuderen als heel kabinet. Als je uitvoeringstechnisch nog 2 tot 3 jaar nodig hebt, hoeft dat niet erg te zijn."

3 tot 4 jaar extra

"2030 is inderdaad afgesproken in het regeerakkoord. Dat moet je ook doen als het zou kunnen", vervolgt Apotheker. "Maar we hebben ook afgesproken om 10 miljoen huizen te gaan bouwen, en niemand weet of dat lukt. Als je een doelt stelt en alles monitort, weet je of het kan."

"Hier moet gewoon een procesaanpak komen. De inhoud kennen we nu wel, die doelen staan vast", zegt hij. "Als in 2030 blijkt dat je met de maatregelen die je allang aan het uitvoeren bent er nog niet helemaal bent, en je nog 3 tot 4 jaar nodig hebt, zou ik zeggen: doe het zo."

'Ongepaste opmerking'

"Er is nu een impasse geweest die je moet oplossen. Dan moet je even op de blaren zitten. Het wordt niet 2020-2030, maar 2024-2034, so what? Je weet dat je als kabinet zelf schuldig bent aan die vertraging. Dan moet je dingen opnieuw doen en een paar jaar meer nemen."

Apotheker benoemt dat het sowieso goed aangepakt moet worden. "Het is tijd om te wachten op Remkes. De commissie geeft het kabinet nu de kans om accenten te verleggen." Daarom heeft Apotheker ook commentaar op de uitspraken van Hoekstra. "Hij is niet eens een minister die aan het inhoudelijk overleg meedoet. Zijn opmerking is ontijdig en ongepast."