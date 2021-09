De uitbetaling van de TVL loopt vertraging op. Van de 12.000 bezwaren die bij RVO zijn binnengekomen, zijn er nu pas 5000 behandeld. En 7000 bezwaren wachten nog op antwoord. Ondernemers Lex Willems en Gerard Tindal wachten al maanden op hun uitkering.

Een klassiek geval van 'computer says no', zegt Willems over zijn TVL-aanvraag die hij heeft gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ongeveer 8 maanden wacht hij op de uitkering van de coronasteunmaatregel. Na tientallen telefoontjes en bezwaarschriften staat vast dat hij recht heeft op de tegemoetkoming, maar de computersystemen keren niet uit.

Computer kan betaling niet aan

Willems verhuurt audiovisuele apparatuur aan festivals. Zijn loods staat vol lampen en geluidsapparatuur, te wachten op betere tijden, want alle festivals zijn afgelast. Lex vroeg de TVL aan, maar door een fout bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, kreeg hij een verkeerde SBI-code.

De fout is inmiddels hersteld, maar het computersysteem van het RVO krijgt de wijziging niet doorgevoerd. "Ik heb een brief dat ik recht heb op het geld, maar dat de betaling niet kan worden uitgevoerd omdat de computer het niet aankan", vertelt Willems. "En niemand die me kan vertellen hoe lang ik moet wachten of hoe we dit gaan oplossen."

Bron: EenVandaag De loods van Lex Willems staat vol lampen en geluidsapparatuur, te wachten op betere tijden.

Achterstanden bij personeel

Bij het RVO loopt het personeel tegen achterstanden aan, omdat de coronasteunregel massaal werd aangevraagd. Willems heeft begrip voor de situatie. "Ik snap dat ze het druk hebben en de TVL is een pittig dossier. Maar wat me stoort is dat de communicatie zo traag verloopt." Willems tekende bezwaar aan tegen de afwijzing van de TVL en hing meerdere malen met ze aan de telefoon.

"Terugbelverzoeken worden niet nagekomen of er wordt gemeld dat je binnen 11 dagen wordt teruggebeld. Als het serieuze vragen zijn, ben je dus zo 3 weken verder voor je een antwoord krijgt. Als ik mail, krijg ik als antwoord dat de vraag is uitgezet 'in de tweede lijn' en ook daar gaan dan weer weken overheen", verzucht Willems.

'Papieren kwestie die lang duurt'

Cafébaas Gerard Tindal beaamt het verhaal van Willems. Gerard heeft een klein kroegje in Rotterdam en ook hij vroeg de TVL aan. "Alle aangevraagde kwartalen zijn toegekend", vertelt hij. "Behalve één. In dat kwartaal ben ik een week op vakantie geweest en dus was mijn omzet minder; net onder de grens van de TVL. Mijn vaste lasten lopen in die tijd natuurlijk wel gewoon door."

En dus klom Tindal in de telefoon. "Ik ben 9 maanden bezig geweest met deze ene TVL-aanvraag. Ik had gehoopt dat het snel aan de telefoon geregeld kon worden, maar het is een papieren kwestie die lang duurt."

Omzet is niet wat het voorheen was

Op 19 augustus kreeg Tindal het definitieve antwoord van het RVO: de TVL wordt niet toegekend. Voor Tindal een zware dobber: "ik heb dat geld echt nodig, want de kosten lopen door. Ik ben nu wel weer open, maar er is veel minder aanloop, dus de omzet is bij lange na niet wat het voor de crisis was. Al anderhalf jaar draai ik geen omzet en de buffer is wel op nu. Nu ga ik platzak de winter in."

Ook bij Willems gaat het om serieuze bedragen. "De kosten liepen in de honderdduizenden euro's. Ik moet namelijk wel herinvesteren, want de technologische ontwikkeling gaat door en artiesten en klanten vragen om de nieuwste apparatuur. In juli hoopten we weer omzet te kunnen draaien, maar uiteindelijk werd alles afgelast. Nu staat alle nieuwe apparatuur hier in de loods geld te kosten."

Meer dan de helft van de bezwaren nog niet behandeld

De RVO snapt de problemen van de ondernemers en onderkent de achterstand van de aanvragen. "De klus is gigantisch en we hopen alle ondernemers zo snel mogelijk te kunnen helpen", vertelt Astrid Raaphorst, directeur Processen bij RVO. "De aanvraag voor het laatste TVL-kwartaal is net open en er staan nog veel voorschotten open. We zijn nog niet aan het einde van de afhandeling."

Het RVO ontving in een jaar tijd 315.000 aanvragen. 12.000 ondernemers dienden een bezwaar in; daarvan zijn er 5000 behandeld, 7000 nog niet. "Die bezwaren worden handmatig beoordeeld. Het liefst willen we van elke 'nee' een 'ja' maken en dat kost tijd", vertelt Raaphorst. "Ik snap dat dat voor ondernemers lastig is, want zij hebben geen tijd en de kosten lopen door."

Achterstanden zijn ingewikkelde zaken

Ook werd de TVL-regeling tussentijds een aantal keer aangepast. Raaphorst: "Dat maakte de regeling extra ingewikkeld; en hoewel we extra mensen hebben aangetrokken, duurt het even voor je de complexe regeling in de vingers hebt."

In de meeste gevallen verloopt de afhandeling van de aanvragen zonder problemen. De achterstanden betreffen voornamelijk de ingewikkelde zaken. De RVO heeft de mogelijkheid om van de regels af te wijken middels de discretionaire bevoegdheid. "Maar daar maken we maar mondjesmaat gebruik van, want het gaat tenslotte om belastinggeld."

Ondanks het lange wachten en de vele kosten blijven de ondernemers positief. Lex: "De onzekerheid, daar kan ik wakker van liggen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het uiteindelijk allemaal goed komt."