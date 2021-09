Na een periode van thuiszitten in hoodies en joggingbroeken gaan we ons weer uitdossen en aankleden, want dat is kennelijk iets wat de mens vaker doet na een crisis. "Na anderhalf jaar thuis in joggingbroek willen we weer flamboyant naar het restaurant."

Door het thuiswerken konden de pumps en blousjes uit en de hoodies en sneakers aan. Maar hoe comfortabel ook, zodra we kunnen, willen we toch de joggingbroek weer inruilen voor meer kleur en stijl. Dat zegt Caroline Krouwels, ontwerper en creatief directeur van Modefabriek. "Ik denk dat we ons nooit meer helemaal in het pak gaan hijsen, maar dat er een combinatie ontstaat van gemak en elegantie, comfort en luxe, androgyn en verleidelijk."

Duurzaam uitgedost

De coronacrisis en de bijbehorende lockdown hebben volgens Krouwels twee dingen in het huidige modebeeld in gang gezet. "Na de lange periode van thuiszitten in hoodies gaan we ons weer uitdossen. We willen weer het geluk ervaren van je echt mooi kleden voor een ontmoeting. We willen weer flamboyant naar een restaurant."

"Maar er is door de coronacrisis ook een verantwoordelijkheid ontstaan over het milieu", voegt ze hieraan toe. "We kopen bewuster, minder en duurzamer. We gaan hergebruiken. Tweedehands wordt de eerste keuze. En we combineren bestaande kledingstukken op vernieuwde wijze en kopen items met een langere levensduur."

Roaring twenties

Krouwels ziet in de huidige periode een parallel met de jaren na de Spaanse Griep en het einde van de Eerste Wereldoorlog. "De energie die nu loskomt is zeker te vergelijken met de 'roaring twenties' van de vorige eeuw. Mensen hadden veel geleden en wilden het leven weer vieren. De vrouwen stapten toen letterlijk uit hun korset."

"Jurkjes waren kort, haren gingen kort, de kleding werd versierd met glitters en er werd uitbundig gedanst, denk aan de charleston", vervolgt ze. "Je ziet nu, 100 jaar later, na de coronacrisis, hetzelfde gebeuren, maar dan met oog voor duurzaamheid. Deze jaren twintig worden misschien behalve 'roaring' ook wel 'transitioning'. We zijn echt onderweg naar een nieuwe manier van leven."

Roklengte als economische voorspeller?

Volgens de Hemline Theorie uit 1926 worden de rokken langer als de economie slechter gaat, en korter als de economie aantrekt. Philip Hans Franses is hoogleraar Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en deed verder onderzoek naar deze theorie in 2010.

Hij vergeleek de roklengtes in alle jaargangen van een Frans modeblad vanaf 1921 met de stand van de wereldeconomie. En hoewel hij moest concluderen dat de lengte van de rok niet zoveel te maken had met de economie, vond hij wel een ander verband tussen de mode en de economie.

Kleur bekennen

"We kwamen tot de conclusie dat niet de economie de mode volgt, maar de mode de economie. De mode loopt ongeveer drie jaar achter op de economie, en blikt dus terug. De reactie zie je vooral in kleuren en niet zozeer in roklengtes.

"In de crisis van de jaren '80 zag je dat mensen veel zwart en grijs droegen", zo illustreert hij. "Mensen werden bang voor oorlog, werkloosheid en ziektes zoals aids. Maar in de periode daarna gingen ze zich weer uitdossen. Dat zie je nu ook gebeuren. Nu alles weer open gaat zul je meer ontspanning zien. De mensen gaan zich weer frivoler kleden."

Pumps of sneakers

Zowel Krouwels als Franses denken niet dat de sneakers en de jogging helemaal uit het modebeeld zullen verdwijnen. "De jogging is here to stay. Maar dan gecombineerd met elegante en luxe kledingitems," zegt Krouwels.

Ook Franses denkt niet dat we ons nog volledig in pak zullen hijsen. "Sneakers onder nette kleding was voor corona al een trend. Maar met kledingitems is het anders dan met kleuren. Sinds prins Claus ooit zijn stropdas weggooide, wordt dit steeds minder gedragen. Dat merk ik bij mezelf ook. Dat is een blijvende ontwikkeling."