Voor mensen met dementie vormt isolement een grotere bedreiging dan de risico's van het coronavirus zelf. Dagbesteding moet daarom zo snel mogelijk weer open, vindt Alzheimer Nederland. "Mensen gaan nu heel snel ontzettend achteruit."

"Stel je voor dat je de hele dag thuiszit, jij en je partner zien helemaal niemand meer, je krijgt geen uitdaging of prikkels en ondertussen gaat je geheugen steeds verder achteruit." Het gaat Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland aan het hart: al maanden zitten dementerende mensen thuis zonder dagbesteding.

Ziekteproces gaat sneller

Volgens Wilmink gaan dementerenden steeds sneller achteruit als ze thuiszitten. "Ze zijn dan afhankelijk van mantelzorgers, bijvoorbeeld een partner die non stop voor ze klaarstaat." Dankzij die mantelzorgers hebben dementerende partners het volgens haar zonder dagopvang kunnen volhouden de afgelopen maanden.

"Maar hoeveel naasten ook van hun partner houden, het is heel erg zwaar om steeds maar weer aandacht te hebben voor iemand die telkens hetzelfde verhaal vertelt. Dus het is ook niet gek als dat weleens mis gaat, als een partner ineens prikkelbaar wordt. Want ook een burn-out ligt op de loer."

Angst voor corona

Volgens de directeur van Alzheimer Nederland starten de dagbestedingen nu langzaam wel weer op, maar gaan patiënten er nog niet heen. "Vaak durven ze niet uit angst voor corona."

Ook komt het voor dat mensen pas tijdens de pandemie voor het eerst vergeetachtig werden en niet weten wat het belang is van dagbesteding. "Momenteel maakt een veel te kleine groep gebruik van de mogelijkheden die er zijn, terwijl het hen enorm kan helpen en het ziekteproces erg kan vertragen."

Het gevaar van niet deelnemen aan de maatschappij, is veel groter dan het gevaar van het coronavirus

Mantelzorgers beschermen

"Het wordt tijd dat we het leven weer oppakken en dat thuiswonende mensen met dementie passende dagactiviteiten en ondersteuning krijgen aangeboden én daar ook weer gebruik van durven maken", zegt Gerjoke Wilmink.

Dat is volgens haar essentieel om niet alleen de versnelde achteruitgang van mensen met dementie tegen te gaan, maar ook om de psychische gezondheid van hun mantelzorgers te bewaken. Want het risico op welzijns- en gezondheidsklachten is groter door isolement en eenzaamheid dan door corona."