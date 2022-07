Op vakantie gaan. Zo vanzelfsprekend als het voor veel mensen lijkt, is het niet voor iedereen. 1 miljoen gezinnen in Nederland kunnen het niet betalen en dat aantal groeit. Voor 800 van die gezinnen is er een uitkomst: De Vakantiebank.

Aanvragen heel verschillend

Het is een voorbeeld een van de motivaties uit de duizend aanvragen die er dit jaar zijn binnengekomen bij stichting De Vakantiebank. Duizend is het maximum, daarna is aanvragen niet meer mogelijk. Omdat er in totaal voor 800 gezinnen een vakantie beschikbaar is.

De gezinnen die een beroep doen op De Vakantiebank zijn heel verschillend, maar wat projectleider Pim Loeff opvalt, is dat er vaak sprake is van ziekte. "Dan schrijven ze bijvoorbeeld in hun motivatie dat ze eindelijk een keer weg kunnen, omdat hun dochter of oma na lange tijd uit het ziekenhuis is ontslagen. Dit soort verhalen horen we opvallend veel."

Bekijk ook Deze zomer toch met de auto op vakantie? Scandinavië steeds populairder als bestemming

Weinig vrijwilligers

De Vakantiebank begon een jaar of 10 geleden als initiatief van kampeerwinkelketen Vrijbuiter, die ermee begon in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toen waren er jaarlijks enkele tientallen vakantieweken te vergeven. Inmiddels is het een zelfstandige stichting en worden er per jaar zo'n 800 gezinnen geholpen.

"En als je in het achterhoofd houdt dat ruim 1 miljoen gezinnen in Nederland onder de armoedegrens leven, is het heel belangrijk dat we groeien", zegt Loeff. Hij is meteen ook de enige betaalde werknemer van de stichting, tien vrijwilligers versterken hem. Om te groeien zijn er meer mensen nodig, vooral vrijwilligers en die zijn - net als betaalde werknemers - nu niet bepaald makkelijk te vinden op dit moment.

Op de kat passen

Met geld dat ze krijgen van verschillende partners en fondsen koopt De Vakantiebank met korting vakanties in bij een grote vakantieketen. Daarnaast doneren verschillende recreatieondernemers plekken op hun vakantiepark of hotelkamers. En stellen particulieren hun vakantiehuizen beschikbaar.

Daarnaast ziet Loeff dat steeds meer particulieren hun woonhuis aanbieden, als ze zelf op vakantie gaan en bijvoorbeeld een kat achterlaten die verzorgd moet worden. Maar hoe goed bedoeld ook, daar gaat de stichting niet op in. "Stel dat het gezin dat daar gebruik van maakt toch eerder naar huis moet, dan is er meteen geen oppas meer voor de kat."

Voor het hele gezin

Dat lang niet iedereen op vakantie kan, blijkt ook uit recent onderzoek onder ruim 27.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel: maar 16 procent van de mensen met een lager inkomen kan het zich deze zomer veroorloven. Er zijn meer initiatieven zoals De Vakantiebank, maar die zijn vaak gericht op een specifieke groep, bijvoorbeeld kinderen. "Wij zijn - voor zover ik weet - de enige die een vakantie aanbieden voor het hele gezin", zegt Loeff.

"Dat vinden we heel belangrijk, want zoveel gezinnen zijn nog nooit samen op vakantie geweest en als oma en het hondje ook bij het gezin horen, moeten zij ook mee kunnen." Omdat de vraag groter is dan het aanbod, kunnen gezinnen eens in de 3 jaar een beroep doen op De Vakantiebank.