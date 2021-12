Het zal je maar gebeuren: je bent vrijgezel en ontmoet iemand, maar het land zit in lockdown. Frie en Maria spraken elkaar daarom een jaar lang alléén via de telefoon. Het maakte hun relatie sterker dan ze ooit hadden gedacht.

"Het heeft echt de basis gelegd. In een jaar tijd hadden we elke dag 2 uur telefonisch contact. Daardoor wisten we alles al van elkaar, behalve dat stukje fysiek contact. Corona heeft voor ons echt de weg geplaveid naar het geluk."

Pril begin op Facebook

Frie van Peer vertelt er vol overgave over: zijn bijzondere liefdesverhaal met Maria Schuuring, dat zonder corona nooit zo was gelopen. Het begon allemaal online: "We hebben elkaar ontmoet via Facebook, in een groep voor 50-plussers. Af en toe stuurde ik daar een lollig plaatje of een gifje en zo kwamen we in contact."

Echt contact met elkaar zoeken was toch nog even spannend. "In het begin stuurde ik haar dan soms een like, maar een vriendschapsverzoek sturen durfde ik niet heel goed. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan."

Op zoek naar steun

Al snel bleken Frie en Maria elkaar gevonden te hebben op een moment dat ze het allebei hard nodig hadden. "Haar vader was net overleden en mijn vader was op dat moment stervende. We waren op zoek naar steun, niet zozeer naar liefde. En dat vonden we bij elkaar."

Toch ontstond er wel meer tussen de twee. Frie en Maria bleken heel veel gemeen te hebben. "Na een tijdje kregen we echt gevoelens voor elkaar."

Bron: Eigen beeld Frie en Maria zijn inmiddels onafscheidelijk

Streng de coronaregels volgen

Nederland zat alleen in lockdown en voor de prille geliefden was één ding duidelijk: ze wilden zich streng aan de coronaregels houden. "We wilden elkaar heel graag zien, maar besloten dat, zolang het allemaal zo gevaarlijk was, we niet naar elkaar op zoek zouden gaan. Elk risico om elkaar of anderen te besmetten wilden we uitsluiten."

Pas als ze allebei volledig gevaccineerd zouden zijn, wilden ze elkaar ontmoeten. En dus zat er maar één ding op: de telefoon pakken. "We spraken elkaar elke dag. Ik denk dat maar heel weinig mensen dat een jaar vol kunnen houden. Gelukkig dachten we er exact hetzelfde over: dat we gewoon nog even geduld moesten hebben."

Ook niet videobellen

Waar videobellen voor veel mensen een uitkomst was in coronatijd, deden Frie en Maria dat met opzet niet. "We hebben dat één keer gedaan en toen werd het zo groot en zo verdrietig, dat we dat emotioneel te zwaar vonden."

"Als je elkaar ziet, dan wordt het verlangen zo enorm sterk. Je ziet elkaar, maar kunt niet bij elkaar komen. Daarom besloten we dat niet meer te doen. Anders zouden we misschien rare beslissingen gaan nemen, waar we eigenlijk niet achter stonden."

Bloednerveus voor de ontmoeting

Eind juni van dit jaar werd het lange wachten dan eindelijk beloond: Frie en Maria hadden toen allebei hun tweede coronaprik binnen. De eerste échte ontmoeting kon er eindelijk komen. "We waren allebei bloednerveus. Ik heb haar van het station gehaald in Tilburg, waar ik woon. We kenden elkaar al heel goed, maar toen we elkaar in de ogen keken wisten we het zeker: dit zit goed."

"Ze is meteen 3 dagen gebleven en eigenlijk is ze nooit meer weggegaan. Eens in de 2 weken gaat ze nu een weekend naar huis in Lelystad, voor haar kinderen. Maar ook dan hangen we nog het hele weekend met elkaar aan de telefoon." Frie is ervan overtuigd: in Maria heeft hij zijn soulmate gevonden. "Als ze weggaat, zegt ze altijd: 'Ik ben weer onderweg naar jou.'"

Een warme kerst

Na 10 jaar alleen voor Maria en 8 jaar voor Frie, zitten ze er voor het eerst in lange tijd met de feestdagen weer warm bij. "Dat is absoluut heel bijzonder. En ik weet niet hoeveel jaar ik al geen kerst meer heb gevierd. We gaan niet 'over the top', maar vieren het samen. We genieten van elkaar, eten wat en de kerstboom die er staat maakt het gezellig en warm."

Dat ze in deze moeilijke coronatijd de liefde hebben gevonden, vinden ze allebei maar wat bijzonder. "We vinden allebei dat we nooit het beginpunt van ons relatie mogen vergeten. Corona is onze redding geweest. In een jaar tijd hebben we alles, maar dan ook alles met elkaar besproken. Je hoeft niet direct op date, bij elkaar in te trekken en dat het dan na 3 maanden helemaal misgaat. We hebben geleerd om op onszelf te vertrouwen."