Met een harde lockdown en een vaccinatieplicht probeert Oostenrijk een zorginfarct voor te zijn. "In de regio Salzburger Land hadden we in de afgelopen week nog maar negen vrije ic-bedden. De kritieke grens is snel bereikt."

Oostenrijk dreigt overweldigd te worden door het sterk stijgende aantal coronabesmettingen. Gemiddeld raken momenteel bijna 1000 per 100.000 Oostenrijkers besmet, een ongekend hoog getal.

Lage vaccinatiegraad

Het grote verschil met veel andere landen, zoals ook Nederland, is dat het land een opvallend lage vaccinatiegraad heeft. Zo'n 65 procent van de hele Oostenrijkse bevolking is volledig ingeënt.

In Nederland ligt dat percentage met ruim 72 procent een stuk hoger. Door de sterke toename aan ernstig zieke coronapatiënten dreigt in het alpenland nu een zorginfarct.

'Nog maar 9 vrije ic-bedden in de hele regio'

Het universiteitsziekenhuis In Salzburg heeft inmiddels een zogeheten triage-commissie ingesteld die erover zal gaan beslissen wie wel of niet behandeld wordt als er niet meer voldoende vrije ic-bedden over zijn.

"We zitten daar dicht tegenaan", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. "In de regio Salzburger Land hadden we in de afgelopen week op een gegeven moment nog maar negen vrije ic-bedden. Met de constante instroom van nieuwe coronapatiënten die we deze dagen zien, is de kritieke grens snel bereikt."

'We proberen zo min mogelijk patiënten door te sturen naar het ziekenhuis'

Ook de huisartsen in Salzburg staat het water aan de lippen: "Het is heel moeilijk. Operaties worden uitgesteld of helemaal niet meer uitgevoerd", vertelt huisarts Martin Kohler. "Wij hebben daardoor veel meer werk."

"We behandelen grotere aantallen patiënten en moeten bij meer mensen pijnbestrijding toepassen. Maar op het moment proberen we zo min mogelijk patiënten door te sturen naar de ziekenhuizen om collega's daar te ontlasten."

'Zelfs sommige artsen zijn nog niet gevaccineerd'

"Helaas zijn de covid-cijfers erg slecht, dat merkten we de afgelopen weken ook al in onze praktijk", vervolgt Kohler. "In Salzburg zijn nog veel te weinig mensen gevaccineerd; politiemensen, leraren, medewerkers van verzorgingshuizen en zelfs sommige artsen zijn nog niet ingeënt."

"Ik zie het in het alledaagse leven: er zijn nauwelijks controles, mensen beschermen zich niet voldoende en komen in grote groepen bij elkaar. En je hoort de meest stompzinnige argumenten van vaccin-weigeraars. Weer andere mensen wanen zich onterecht helemaal veilig na een eerder doorgemaakte infectie."

Vaccinatieplicht

Het universiteitsziekenhuis gaf enkele dagen geleden een duidelijke waarschuwing aan politiek en bevolking in het Salzburger Land: "We vrezen echt dat we niet meer de nodige medische zorg kunnen geven als de cijfers verder stijgen" zegt bestuurder Paul Sungler. "Dinsdag kregen we binnen 30 minuten vijf nieuwe ic-patiënten erbij. Dat is ongekend en het zijn echt heel zorgwekkende cijfers."

De noodkreet van Sungler en zijn collega's in de zorg lijkt te zijn gehoord. Vrijdag kondigde bondskanselier Schallenberg een nieuwe lockdown aan die minimaal 10 dagen zal duren en een vaccinatieplicht die waarschijnlijk vanaf februari volgend jaar ingaat.

Limiet komt in zicht

In zijn praktijk probeert huisarts Kohler zoveel mogelijk van de dagelijkse werkzaamheden door te laten gaan, maar de limiet komt in zicht. "Ook zonder corona hadden we het al erg druk. Nu komen daar de behandeling van coronapatiënten, vaccinaties, informatiecampagnes en allerlei administratie bij. Het wordt steeds ingewikkelder om iedereen medische zorg te geven."

Over de manier waarop zijn land met de crisis omgaat is Kohler niet te spreken: "Er wordt hier op z'n Oostenrijks doorgemodderd. Misschien vonden buitenlandse bezoekers dat in het verleden sympathiek, maar de realiteit is nu een catastrofe."

Ook in Nederland tekort aan ic-bedden

Ook in Nederland neemt de bezorgdheid toe. Ons land staat er weliswaar beter voor dan Oostenrijk wat betreft de vaccinatiegraad, maar de besmettingscijfers rijzen ook hier de pan uit.

De capaciteit van de ziekenhuizen staat inmiddels ook bij ons weer sterk onder druk. Veel planbare operaties moeten alweer afgezegd worden omdat er onvoldoende ic-bedden beschikbaar zijn.

'Voorlopig zijn we nog niet bij code zwart'

En ook in Nederland worden uit voorzorg triage-teams gevormd die bij schaarste mogelijk moeten beslissen wie in aanmerking komt voor een ic-bed en wie niet.

"Maar voorlopig zijn we daar nog niet", stelde Hugo de Jonge gisteren gerust. Als demissionair minister van Volksgezondheid is hij diegene die code zwart, oftewel fase 3, officieel zal aankondigen, als het zover komt.