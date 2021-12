Waar andere kerken hun kerstviering juist online doen, gaat het op sommige plekken ook gewoon in real life door. In Barneveld worden 4 diensten gehouden van elk 650 man. "Ik kan achter de deur niet ingrijpen", zegt de burgemeester.

Het is een gigantische hal van 2500 vierkante meter, 20 meter hoog, vlakbij de snelweg A30: vanavond vieren hier 650 mensen kerst. "We hebben zelfs nog een camerakraan over het publiek heen, een mooie kerstproductie." Jordi Kroon leidt EenVandaag rond in de hal van de Doorbrekers, een kerkgenootschap met 5 vestigingen in het land.

Statement

Het is een bijeenkomst die indruist tegen de corona-adviezen van de overheid. De woordvoeder van minister Grapperhaus laat weten dat het kabinet 'alle religieuze instellingen het dringende advies gaf om alle vieringen, ook rond -en in aanloop naar de Kerst-, digitaal te houden en fysieke bijeenkomsten tot een absoluut minimum te beperken.' Als gelovigen toch bijeenkomen zouden ze in ieder geval 1,5 meter moeten houden en de geldt de de bezoekersnorm van maximaal 50 bezoekers vrijwillig te volgen.

Jordi Kroon van de Doorbrekers zegt dat vrijwilligers mensen naar hun plek begeleiden en er in de hal genoeg ruimte is om afstand te houden. Toch wordt ook bewust gekozen ver over die maximaal 50 bezoekers te gaan. "Wij hebben gekozen kerst te vieren omdat het één van de mooiste dagen van het jaar is. Dit is de derde lockdown, de andere lockdowns zijn we dicht geweest, we hebben toen de nevenschade gemerkt. Ja, je kunt het inderdaad een statement noemen."

'Kerk neem grondwettelijke ruimte'

SGP-burgemeester Jan Luteijn van Barneveld wist niet dat de Doorbrekers 650 mensen per keer bijeen zouden brengen. "Deze evangelische gemeente neemt de grondwettelijke ruimte om mensen uit te nodigen. Ik heb steeds gevraagd dat niet te doen." Dat ze het tóch doen is iets waar de burgemeester niets aan kan doen.

Want in de coronawet zijn de bijeenkomsten in kerkgebouwen nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten. Volgens noodrecht-specialist Adriaan Wieringa van de Universiteit Groningen is dat een politieke keuze geweest. "Minister Grapperhaus heeft in de Kamer gezegd dat het de vrijheid van godsdienst is. Ja, daar raakt het wel aan, maar dat is niet het hele verhaal. Allerlei andere rechten worden in de grondwet nu ook beperkt. Vrijheid van godsdienst is een grondrecht dat met het doel van de bescherming van de volksgezondheid door de Haagse wetgever gewoon beperkt zou kunnen worden."

Niet na te bootsen

De Doorbrekers is een kerkgenootschap dat de afgelopen jaren sterk is gegroeid. "In weerwil van de ontkerkelijking", zegt hoogleraar antropologie van Religie Miranda Klaver. Hun kerkdiensten zijn een soort multimediaspektakel. Juist dan zou je zeggen: dan is streamen een fluitje van een cent.

"Juist de ervaring die je in die kerken hebt kun je niet online nabootsen. Juist dat samen zingen, dat spektakel, juist met kerst maakt dat de afweging om het niet door te laten gaan heel moeilijk", zegt Klaver. De Doorbrekers zijn deze kerst wel een uitzondering. Slechts een handvol andere kerken organiseert grote bijeenkomsten. Klaver: "Hier speelt ook het idee dat je uiteindelijk God meer moet gehoorzamen dan de overheid. Daarmee wordt de grenzen van godsdienstvrijheid enorm opgerekt en opgezocht."