Sinds begin dit jaar bezoeken consulenten van de gemeente Wageningen inwoners om uit te zoeken wat zij nodig hebben om uit de geldzorgen te komen. Zo wil de gemeente stress bij deze mensen wegnemen.

Het 'Maatschappelijk Meedoen Budget' wordt dit nieuwe beleid genoemd. Vorig jaar november ontvingen zo'n 800 tot 1.000 huishoudens met geldzorgen van de gemeente een uitnodiging voor een adviesgesprek.

270 reacties

Inmiddels hebben ongeveer 270 mensen gereageerd en worden de eerste gesprekken gevoerd. "De consulent inventariseert op basis van de Nibud-normen wat een huishouden aan geld maandelijks nodig heeft. Het tekort moet de gemeente bijleggen", legt de verantwoordelijk wethouder Guido van Vulpen uit.

"De hoogte van het budget wordt bepaald aan de hand van hoeveel huur je moet betalen, de energiekosten en het aantal gezinsleden."

Meer gemak voor inwoners

Allerlei regelingen voor de minima worden in Wageningen vervangen door één maandbudget. Dit wordt op maat gedaan: per gezin, situatie en huishouden kan dat budget verschillen.

Van Vulpen: "Het is nu heel ingewikkeld om al die regelingen en toeslagen te vinden en steeds opnieuw apart te moeten aanvragen. Het doel van dit experiment is om het de inwoners gemakkelijker te maken."

Afhankelijk na hersenbloeding

Henk van Dord uit Wageningen had voor het eerst zo'n consulent op bezoek. 4 jaar geleden kreeg hij twee hersenbloedingen. Nog altijd heeft hij weinig. Hij sport nog wel, maar uitgaan is er niet meer bij.

"Je voelt je eenzaam. M'n hersenen werken wel, maar traag. Je wordt hierdoor gestigmatiseerd en in een hoekje gezet." Voorheen kon hij volledig zelfstandig functioneren. "Nu ben ik afhankelijk en moet ik hulp vragen en accepteren. Dat is vernederend en je verliest je eigenwaarde. "

'Ik leef naar wat ik heb'

Henk kwam door zijn fysieke problemen in de bijstand terecht. Hij paste zich aan aan het feit dat hij nu veel minder te besteden heeft. Daardoor komt hij eigenlijk nooit geld tekort.

"Ik leef naar datgene wat ik heb. Heel strak. Naar Nederlandse standaarden kan ik niet veel. Maar ik klaag niet, het is niet anders."

Zuinig leven went

Henk leeft zuinig. Hij eet goedkoop om zo de kosten te drukken. "Het is een feestmoment als iemand iets voor me meeneemt. Daar ben ik dan echt heel blij mee."

Hij zet de verwarming laag en doet een deken om zich heen, een petje op en dubbele sokken aan als het echt koud is. "Als de gasprijzen omhoog gaan, blijf ik niet doorstoken. De cv op 15 graden is koud, het eerste half jaar, maar daar ben ik nu aan gewend."

Hoop op financiële rust

Wel moet hij zichzelf allerlei zaken ontzeggen. "Ik kan niet gaan zwemmen als therapie, omdat dat niet vergoed wordt. Ook had ik een horloge nodig met valdetectie, kosten: 160 euro. Dat wordt ook niet vergoed, dus dat bedrag heb ik geleend bij mijn neef."

Henk doet mee aan het 'Maatschappelijk Meedoen Budget' omdat hij hoopt dat het zijn situatie zal verbeteren en financiële rust zal brengen. Hij is positief over zijn eerste contact met de consulent.

'Ze maken het je gemakkelijker'

"Voorheen moest ik alles zelf opvragen, aangeven en bewijzen welke hulp ik nodig had. Elke keer weer en dat is stressvol. Je slaapt er slecht door en raakt vermoeid. En het is ook pijnlijk, omdat je weer moet toegeven dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen."

Over zijn gesprek met de consulent is Henk erg tevreden. "Je gaat een keer met de billen bloot en dan gaan ze wat voor je doen. Ze maken het je gemakkelijker."

Hulp en erkenning

Hij voelt zich niet meer gestigmatiseerd en minder gestrest. "Je hoeft niet elke keer opnieuw te bewijzen dat je hulp nodig hebt", vertelt Henk.

"Ik begrijp dat dit nodig is, maar het zijn wel iedere keer weer open wonden. Je wordt er wanhopig van. De situatie is nu duidelijk: je krijgt geld. Dat voelt als hulp en een stuk erkenning."

Stress wegnemen

De financiële rust, zoals Henk die nu ervaart, is precies wat de gemeente wil bereiken met het project. Wethouder Van Vulpen: "De gemeente wil met dit nieuwe minima-beleid de stress over de ingewikkelde toeslagen wegnemen."

"Mensen mogen straks zelf bepalen waar ze geld aan besteden, ze hoeven geen bonnetjes meer te overleggen. Het is gebaseerd op vertrouwen. Dat willen we uitstralen, want het vertrouwen in de overheid herstellen is hard nodig na de toeslagenaffaire."

Wantrouwen door toeslagenaffaire

Henk vertrouwt weliswaar op de oprechte intenties van de gemeente, maar herkent zich ook in het wantrouwen, omdat hij niet weet hoe de nieuwe werkwijze gaat uitpakken. "Het wantrouwen is groot bij mensen, veroorzaakt door de toeslagenaffaire."

"Er zijn dingen foutgegaan. We moesten eerst ook allemaal elektrisch gaan rijden en opeens werd dat weer duurder. Er wordt ons door de overheid nu van alles beloofd, maar voor hoelang? Maar ik wil dit project positief benaderen. Dit is een stap, we moeten verder en moeten dit nieuwe beleid niet met twee maar met vier handen omhelzen."