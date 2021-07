De verleidingen voor jongeren zijn enorm, ziet jeugdwerker Joël Ricardo. Door omgeving, sociale media en muziek staan ze onder grote druk om te laten zien dat ze aan geld geen gebrek hebben. "Als het gaat om geld zijn ze echt bereid om dingen te doen."

In grote steden worden sommige jongens al vroeg verleid tot het plegen van geweld. Hulpverlener Joël Ricardo maakte het mee met jongeren die hij begeleidde. "Als het om geld gaat, krijgen ze tunnelvisie."

'Ze hebben er overal mee te maken'

We spreken Ricardo daags na de schietpartij op Peter R. de Vries. Een van de verdachten blijkt de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam, een jonge man die al bekend was bij de politie. Zo rapte hij over zijn verleden in de gevangenis.

Volgens jongerenwerker Ricardo zijn de verleidingen tot de georganiseerde criminaliteit en vuurwapengeweld echt niet voorbehouden aan de grote stad. "Overal hebben ze er mee te maken", vertelt hij. "Van Groningen tot Amsterdam Zuidoost."

Onrealistisch beeld over inkomen

Volgens Ricardo voelen de jongens een grote druk om op financieel gebied te presteren. Door hun omgeving, maar ook onder invloed van social media en muziek. "Ze hebben een onrealistisch beeld van het inkomen voor hun leeftijd", vertelt hij. "Dat zorgt ervoor dat sommige jongeren dingen gaan doen die niet horen."

Daarbij missen de jongens die in de criminaliteit belanden vaak structuur in hun leven, vertelt hij. "Ze hebben problemen thuis, zijn vaak op straat of verzuimen op school", vertelt hij. "Het kan zijn dat ze op zoek zijn naar geld of werk." Ze maken daardoor soms rare sprongen. Ze plegen dan bijvoorbeeld een beroving. "Of ze bedriegen, of bestelen. Dat zijn dingen die gebeuren."

'Iets met een wapen'

Via foute vrienden komen ze in aanraking met de criminaliteit. "Soms krijgen ze opties, taken die ze kunnen doen", schetst hij. "Als het echt gaat om geld zijn sommigen echt bereid om bepaalde dingen te doen." Die 'dingen' zijn dan dingen met vuurwapens, vertelt hij.

Ricardo maakte het mee met een van de jongeren die hij begeleidde. "Ook al is het voor tweeduizend euro, ze zijn wel gewillig om zoiets te doen", zegt hij. En dan gaat het niet per se om iemand doden. "Maar wel iets met een wapen, ja."

Tunnelvisie

Volgens hulpverlener Ricardo is tweeduizend euro voor jongeren veel geld. "Als het om geld gaat, krijgen ze tunnelvisie", vertelt hij. "Ze denken dan niet meer wat er omheen kan gebeuren". Ze vergeten de rest. Dat gebeurt in de hitte van het moment, zegt hij. "Ze staan ze dan ook niet stil bij het slachtoffer."

En sommige jongens willen geen normale baan, zegt Ricardo. "Die willen snel geld verdienen". Voor hen duurt het maandelijks wachten op salaris te lang. "Plus het inkomen is voor hen niet aantrekkelijk." Ze geven het uit aan wiet, hash, schoenen en kleding. "Basisdingen voor hen", vertelt hij.

'We moeten strakker op de jongeren zitten'

De situatie rond de 21-jarige vermoedelijke schutter van Peter R. De Vries vindt hij 'pijnlijk'. "Ik heb in mijn werk meerdere jongeren gezien die in zo'n situatie betrokken zijn geraakt", vertelt hij. "Het is erg jammer als ze daarbij betrokken raken, ook voor hun familie."

Gelukkig gaat het heel vaak goed, benadrukt hij. Maar zodra er geen structuur of vooruitzicht is, dwalen ze af en gaan ze hun eigen weg", schetst hij. "Dat kan heel fout aflopen." Ze hebben iemand nodig die hen kan sturen, de vaderrol of die van grote broer op zicht neemt zegt Ricardo. "Scholen, hulpverleners: we moeten strakker zitten op jongeren helpen."