Het aantal jongeren dat zichzelf inschrijft als ondernemer groeit de laatste jaren enorm. Rens (17) begon ruim 8 jaar geleden voor zichzelf. Inmiddels is zijn verhuurbedrijfje voor lasergamepistolen uitgegroeid tot een onderneming met 7 vestigingen.

Of hij zichzelf ooit nog voor een baas ziet werken? "Misschien wel", zegt Rens Zuiderwijk. "Maar het ondernemen smaakt naar meer. Ik zie mezelf dit nog minstens 10 jaar doen."

Leuke boterham verdienen

"Ik ben altijd bezig geweest met kleine ondernemingen en geld verdienen. Toen ik een keer wilde lasergamen, was dat vrij duur. Dus toen ben ik aan de slag gegaan om zelf pistolen aan te schaffen en te verhuren", zegt de jonge ondernemer over het begin van zijn bedrijf.

Het begon kleinschalig, maar inmiddels heeft zijn verhuurbedrijf vestigingen door het hele land. "Het is heel leuk om vrijheid te hebben. En dat je mensen kunt verleiden om jouw product te kopen of huren. Daar valt een leuke boterham mee te verdienen."

Verbaasde blikken

In het begin zorgde zijn jonge leeftijd nog weleens voor verbaasde blikken. "Er kwamen klanten aan de deur die niet konden geloven dat ze bij een 8-jarige aan het huren waren. Maar inmiddels weten ze ons te vinden."

Soms maakt zijn jonge leeftijd het ondernemen wel lastiger. Zo gaat het openen van een zakelijke bankrekening niet van een leien dakje als jongere. "Er is geen zakelijke rekening te krijgen op eigen naam. Banken lijken niet echt te weten wat ze ermee aan moeten."

Niet serieus genomen

Volgens Rens laat dat zien dat 'de wereld niet ingericht is op jongeren'. Die hebben dan ook regelmatig het idee dat ze niet serieus genomen worden, vertelt hij. "Maar jongeren kunnen veel meer dan ze denken."

"Als jongeren iets doen, lukt dat", vervolgt de jonge ondernemer. "Ik zou het zeker aanraden om te ondernemen. Begin klein, bouw het uit en wie weet heb je wel een gigantisch bedrijf."

Steeds meer jonge ondernemers

Er is sprake van een trend, ziet de Kamer van Koophandel (KvK). Stonden daar in 2017 nog zo'n 18.000 ondernemers onder de 21 jaar ingeschreven, inmiddels is dat aantal opgelopen tot ruim 50.000.

Opvallend genoeg waren de jongste ondernemers de afgelopen jaren de grootst groeiende groep. Zo waren er in 2017 nog 84 kinderen tot 16 jaar ingeschreven bij de KvK, nu zijn dat er 658. 7 keer zoveel dus.

Begint op de basisschool

Dat begint al op de basisschool, zegt adviseur jonge ondernemers bij de KvK Jessica van El. "Scholen zien er steeds meer in om jongeren een ondernemende houding mee te geven. Daar hebben schoolprojecten al het thema ondernemerschap."

Een andere reden volgens haar is dat jongeren tegenwoordig niet meer zitten te wachten op een standaard '9-tot-5-baan': "Ze willen hun tijd zelf indelen en zitten niet te wachten op een baas."

Hulp van jonger broertje

Rens zit nog op school. De tiener kon zijn schoolwerk op een gegeven moment nog maar moeilijk combineren met zijn ondernemerschap. En dus schakelde hij de hulp in van zijn jongere broertje Guus (13).

"Ik hielp hem al een tijdje en toen vroeg hij of ik een groter deel van het bedrijf wilde uitmaken", vertelt Guus. Daar ging hij op in: "Toen hebben we afspraken gemaakt. Ik kon gelukkig veel afkijken."

Huiswerk of ondernemen?

Rens is nu de coördinator van alle vestigingen van het verhuurbedrijf en is verantwoordelijk voor de website. Broer Guus runt de eerste vestiging van het - inmiddels - familiebedrijf.

Maar hoe regelt de jonge ondernemer dat met zijn huiswerk? "In de winter lukt dat goed, want dan komen er niet veel klanten", legt hij uit. "In de zomer moet ik een goede planning maken."