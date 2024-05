Hoewel het aantal mensen dat naar de kerk gaat de afgelopen jaren is gedaald, blijven religieuze festivals onder jongeren onverminderd populair. Zo ook voor de 22-jarige Elizabeth die één van de 60.000 bezoekers was van Opwekking. "Heel indrukwekkend."

Tijdens het pinksterweekend trok het festivalterrein in Biddinghuizen meer dan 60.000 bezoekers, hetzelfde aantal dat ook muziekfestivals als Lowlands bezoekt. Opwekking is een vierdaagse conferentie waar mensen samen komen om te zingen en met elkaar God op te zoeken. Voor de 22-jarige Elizabeth Mouri uit Den Haag was het de derde keer: "Het is bemoedigend om zoveel jongeren die ook geloven bij elkaar te zien."

Pauze van het drukke leven

Samen met de jongerengroep binnen haar kerk in Den Haag en van andere gemeenten, was Elizabeth van vrijdag tot en met maandag bij Opwekking om het geloof te vieren. Vooral de Sing-in op zondag - waar tienduizenden christenen samen zingen - is voor Elizabeth het hoogtepunt van het vierdaagse evenement.

"Dat blijft zo indrukwekkend", blikt ze terug. "Iedereen gaat naar verschillende diensten door het weekend heen. Zo is er een tent speciaal voor tieners tot en met 18 jaar, een hoofdtent voor alle leeftijden en een jongerenterrein, waar ik me vooral heb begeven. Maar zondag komt iedereen op hetzelfde terrein samen en gaan we op een heel groot veld staan waar we samen God aanbidden", vertelt de 22-jarige. Voor Elizabeth staat Opwekking in het teken om met haar christelijke vrienden bij te praten en samen God te zoeken. Het voelt als een pauze houden van het drukke leven.

Bron: Eigen beeld

Droom over Jezus

Het geloof stond voor Elizabeth al van jongs af aan centraal tijdens haar opvoeding. Zo zijn haar ouders altijd actief geweest in de Vredekerk in Den Haag en zijn Elizabeth en haar broer en zusje door de jaren heen ook steeds meer gaan doen in de kerk. Op jonge leeftijd was ze al nieuwsgierig en stelde veel vragen. "Ik weet nog goed dat ik als 4-jarig meisje aan mijn moeder vroeg: 'Hoe weet je nou of Jezus echt bestaat?' We zijn toen samen gaan bidden", vertelt ze.

Diezelfde nacht droomde Elizabeth over Jezus: "Ik droomde dat ik in de gang van mijn ouderlijk huis stond en in de armen van Jezus liep voor een knuffel", blikt ze terug. Elizabeth kan deze droom 18 jaar later nog steeds goed voor zich zien. Dat was voor haar ook een bevestiging dat God bestaat. "Jezus is er niet alleen voor volwassenen of oudere mensen, maar juist ook voor kinderen. Als je Hem nodig hebt, dan laat God zichzelf ook zien."

'Geloof is voor mij de waarheid'

Een paar jaar na die droom stond Elizabeth voor de vraag welk pad voor haar is weggelegd. "Je kan natuurlijk niet meeliften op het geloof van je ouders. Ik ben toen ik twaalf was gaan afvragen: waar geloof ik nou eigenlijk in", vertelt ze.

Uiteindelijk hakte Elizabeth de knoop door dat het christelijke geloof ook voor haar was weggelegd. "De reden dat ik christen ben en Jezus wil volgen, is omdat Hij mijn verlosser en redder is. Dit geloof is voor mij de waarheid", legt Elizabeth uit. Daarnaast is de kerk voor haar een warme gemeenschap die als familie aanvoelt.

Bron: Eigen beeld

Geloof in alles betrekken

Ook in haar dagelijks leven is Elizabeth naast haar studie rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam druk bezig met het geloof. Zo is ze iedere week actief binnen de Vredekerk als jongerenwerker en bij het muziekteam binnen haar community. Daarnaast probeert ze iedere dag in de Bijbel of Bijbel App te lezen.

"Ik probeer het geloof en God in alles te betrekken, zowel in de grote als kleine dingen. Net zoals een vriend is Hij er tijdens de minder leuke dingen, maar ik weet ook dat ik elke dag met Hem mag opstaan en voor Hem mag zingen", vertelt ze.

'Ik vind het mooi om in gesprek te gaan'

Met andere studiegenoten en binnen haar eigen gemeenschap heeft Elizabeth het vaak over het geloof. Zo heeft ze een vriendengroep die bestaat uit moslims, atheïsten en aanhangers van het hindoeïsme. "Het geloof komt snel ter sprake. Iedereen heeft het over wat hij of zij gelooft en is op zoek naar een vorm van houvast en de waarheid: wat is nou echt?", observeert ze.

De studente ziet dat het geloof veel jongvolwassenen bezig houdt en veel van hen zoekt naar hun eigen antwoord. Dat iemand een ander geloof aanhangt, hoeft volgens Elizabeth een vruchtbaar gesprek of vriendschap niet in de weg te staan. "Ik vind het juist mooi om het gesprek met elkaar hierover aan te gaan, elkaar uit te horen en andere perspectieven te respecteren. Zolang je open bent om naar elkaar te luisteren, levert dat ook vruchtbare gesprekken op."

Bron: Eigen beeld

'Ik ga me niet verstoppen'

Toch kunnen zich ook momenten voordoen waarbij het geloof eenzaam kan aanvoelen of dat God verder weg voelt. Dat heeft Elizabeth zelf ook een paar keer ervaren. "Op school en werk ben je vaak de enige. Soms kan dat best wel lastig zijn. Een vriendin vond het lastig dat ik zo uitgesproken ben in mijn geloof", vertelt ze. Dat laatste is volgens haar ook iets cultureels: "Hier is vaak de norm dat iedereen mag geloven wat die wil, maar hou het vooral voor jezelf."

"Maar", zo benadrukt Elizabeth, "ik heb genoeg aan Jezus, al zou niemand geloven. Bovendien heb ik een hele fijne vriendengroep in de kerk waarmee ik het samen over het geloof kan hebben. Dat scheelt al heel erg. Ik ga me niet verstoppen voor mijn geloof."

Geloof en social media

Die zichtbaarheid voor het geloof is niet alleen toegenomen bij Opwekking, maar ook op sociale media. Zo ziet Elizabeth dat veel bekende christenen zich op verschillende media-platformen actiever zijn gaan inzetten om over het geloof te praten of of christelijke muziek uit te brengen.

Elizabeth deelt zelf af en toe ook teksten uit de Bijbel die haar aanspreken of video's van haar muziekteam en merkt dat daardoor het gesprek over het geloof op een laagdrempelige manier wordt aangeknoopt. "Ik krijg dan reacties of DM's van volgers dat ze het mooi vinden en er daardoor over nadenken om een keer naar de kerk te komen. Soms krijg ik ook vragen of ik iets over het geloof kan uitleggen. Het is mooi dat je op die manier het geloof met anderen kan delen."