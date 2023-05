Het aantal jongeren met zelfdodingsgedachten blijft ook na de coronapandemie onverminderd hoog. Tim Zuidberg en Mart van Assem verloren binnen 5 jaar tijd twee vrienden door suïcide. Ze hebben nu een stichting opgericht om meer leed te voorkomen.

De stichting We Zien Mekaar is een paar dagen geleden opgericht om jongeren aan te moedigen om naar elkaar om te kijken en wordt overladen met reacties. "We zijn overweldigd door wat op ons afkomt", zegt voorzitter Tim.

'We moeten nu echt iets doen'

Het initiatief voor de stichting komt uit de vriendengroep waar Mart en Tim deel van uitmaken. "We kennen elkaar sinds 2012, toen zaten we in dezelfde lichting van een dispuut in Leiden", legt Tim uit. "We waren met z'n zevenen. Na 4 jaar in het dispuut is Ian overleden. Dat was heel heftig en plotseling. Afgelopen oktober besloot ook Martin uit het leven te stappen."

Na het overlijden van Ian in 2016 hebben de jongens het er veel over gehad en meer gepraat over mentale gezondheid, vertelt hij. "Des te pijnlijker dat het een tweede keer is gebeurd. Dat heeft zoveel indruk gemaakt dat we zeiden: 'We moeten nu echt iets doen.' We willen dit niet nog een keer meemaken en willen voor iedereen zo'n situatie koste wat kost besparen."

Dubbel en definitief

De vrienden hebben nooit iets gemerkt aan Ian. "Hij was een vrolijke en sociale jongen", zegt Tim. Mart voegt toe: "Hij stond midden in het leven, zat in het bestuur van het dispuut, woonde in een groot studentenhuis met veel vrienden. En ook buiten Leiden had hij veel contacten."

Mart beschrijft het overlijden van Ian dan ook als een donderslag bij heldere hemel. "Zelfmoord is heel dubbel, het is moeilijk te bevatten. Ik had na zijn overlijden heel veel vragen, het is ook heel erg definitief. Je hebt geen mogelijkheid om afscheid te nemen. Je emoties zijn ook erg gemixt. Van wanhoop, naar boosheid, naar verdriet, naar onbegrip. Ik was daar best wel zoekende, van: hè, wat is hier nou precies gebeurd? En ik merkte dat ik niet de enige was."

Alles bespreekbaar

De groep was volgens Tim destijds een 'stereotiep dispuut'. "Ik moet wel zeggen dat we wel los van de joligheid en het studentikoze niet per se oppervlakkige vriendschappen hadden. In de context van toen hadden we het vaak over hoe het ging. Ik had de indruk dat we alles met elkaar konden bespreken."

Ook Mart had dat idee, "maar het is moeilijk om als buitenstaander in iemands hoofd te kijken. Juist de stap om naar iemand toe te gaan en te zeggen 'ik voel me niet goed en wil erover praten', is belangrijk en dapper."

Anders herdenken

7 jaar geleden zaten de jongens nog middenin het studentenleven. Nu zitten ze allemaal in een andere levensfase: een baan, relatie, kinderen. "Je bent gewoon een stap verder", zegt Mart daarover. "En in deze levensfase hoort er ook een andere benadering bij. We hopen met de stichting niet alleen het verdriet te herdenken. We willen ook impact maken."

Daarom organiseert de stichting zaterdag een fietstocht om hun vrienden Ian en Martin te herdenken. Vanuit Leiden fietsen ze naar Het Kopje van Bloemendaal, onder de naam 'Kopje voor 't koppie'. Ze hopen op die manier meer aandacht te krijgen en geld op te halen voor jongeren met mentale problemen.

De tocht zit inmiddels vol, aanmelden kan niet meer. Met het geld dat ze verzamelen met fondsenaanvragen en sponsortochten hebben ze meerdere plannen. Zo willen de jongens zich ook richten op het laagdrempelig aanbieden van toegang tot professionele hulp, het organiseren van bijeenkomsten over mentale gezondheid en het samenwerken met externe partijen.