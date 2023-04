Het gebeurde niet eerder dat tijdens protesten tegen de Israëlische regering ook militairen van zich laten horen. Tot nu. Het begon met een kleine Whatsappgroep die is uitgegroeid tot meer dan 50.000 leden aangevoerd door Yaron Kramer en Oren Shvill.

The Band of Brothers noemen ze zichzelf. Tijdens de demonstraties zijn leden te herkennen aan hun legergroene t-shirts met een vredesduif en de naam van de groep. "We hebben ons ene uniform ingeruild voor een ander: 'het uniform van de democratie'." Dat ze zich uitspreken tegen de regering valt lang niet bij iedereen in goed aarde. Waarom ze toch de straat op gaan vertellen ze ons net buiten Tel Aviv.

'Interne vijand'

Voordat we in gesprek gaan ontkomen we niet aan versgemaakte koffie. "Dat is het drank van reservisten. Drink je geen zwarte koffie dan kun je geen reservist zijn", zegt Yaron Kramer (50) lachend. Hij is een van de initiatiefnemers achter het militaire deel van de protestbeweging. In het dagelijks leven is hij advocaat, maar daarnaast staat hij dag en nacht paraat als reservist, wat in de praktijk betekent dat hij 30 dagen per jaar op missie moet.

"Gewoonlijk worden we opgeroepen om Israël tegen een dreiging van buiten te beschermen, nu komt het gevaar van binnenuit", aldus de 51-jarige reservist Oren Shvill die ook is aangeschoven. Hij is naast reservist succesvol ondernemer.

'Belangrijkste wat we in tijden hebben gedaan'

De twee zijn het er niet over eens of ze deze regering 'de vijand' kunnen noemen. Waar ze het wel over eens zijn is dat dit het belangrijkste is wat ze in hun hele leven hebben gedaan. "We hadden eerlijk gezegd nooit gedacht dat we maandenlang de straat op zouden gaan. Soms zelfs meerdere keren per week. We zullen er alles aan doen om het land wat we in 75 jaar hebben opgebouwd te verdedigen."

In het begin waren ze bang, vertelt Oren. "We hebben in andere landen gezien dat als je je democratische waarden verliest, er geen weg terug is. Maar ik denk dat we nu al hebben laten zien hoe sterk we zijn." Hij verwijst naar de juridische hervormingen die Netanyahu inmiddels heeft uitgesteld. Hij is ervan overtuigd dat dat mede komt dankzij het protest en de bijdrage van de reservisten.

'Niet optimistisch'

Wat er nu moet gebeuren, volgens Yaron? "De oplossing is dat de nieuwe regering alle wetten die zijn voorgesteld annuleert. "We moeten een grondwet schrijven, een nieuw contract met de Israëlische samenleving." Een grondwet zoals we die in Nederland kennen, bestaat niet in Israël.

"Natuurlijk hoop ik dat het lukt", zegt Oren. Maar of het lukt, daar twijfelt hij over. "Omdat ik denk dat de coalitie te extreem is. Als ze niet voor de volle 100 procent hun zin krijgen zullen ze het zien als een mislukking." Als het niet lukt om tot een akkoord te komen zullen de reservisten niet wijken, benadrukt hij: "Ze kunnen ons niet meer tegenhouden." Met 'ons' bedoelt hij de 50.000 reservisten die zich hebben aangesloten en waarvan tienduizenden nu al meer dan 15 weken de straat op gaan.

Vrouwen- en LHBTIQ-rechten ingeperkt

Ze hadden allebei nooit verwacht mee te lopen met massademonstraties. Maar volgens Yaron kan hij niet anders. "Het is denk ik het belangrijkste wat ik in mijn hele leven voor mijn kinderen en land heb gedaan."

Hij maakt zich vooral druk over de rechten van minderheden die ingeperkt dreigen te worden als de hervormingen doorgaan. "Eerst richten ze zich op vrouwen, die willen ze terug achter het aanrecht. Ik maak me zorgen om mijn twee dochters. Daarnaast heb ik in mijn familie leden van de LHBTIQ-gemeenschap, die hun vrijheden dreigen te verliezen. Net als jullie in Nederland willen ook wij graag in een liberaal-democratische staat blijven leven. Met vrijheid van meningsuiting en het recht om te zijn wie je wilt zijn."

'Leger boven politieke discussie'

Niet iedereen is blij dat de reservisten zich uitspreken. Oud-generaal Amir Avivi is zelfs woedend. "In een democratie protesteren tegen een regering is oké, maar het leger erbij betrekken zou nooit mogen", vindt hij.

"Het leger hoort boven elke politieke discussie te staan." Avivi kan er niet over uit dat reservisten uit zijn leger dit doen. "Het is de enige entiteit die Israël en het Joodse volk verdedigt en ik ben echt van streek toen ik zag dat sommige van onze Israëlische reservisten betrokken zijn bij de protesten."

'Nationale veiligheid in gevaar'

"Deze keer is het deze regering waar ze het niet mee eens zijn, morgen zal er een andere regering zijn waar anderen het niet mee eens zijn", vervolgt Avivi. "Dat ze zich mengen in de politiek brengt uiteindelijk zelfs onze nationale veiligheid in gevaar."

Sterker nog, volgens Avivi is dat nu al het geval: "Onze vijanden reageren hier op. Ze voelen dat we aan het verzwakken zijn en hebben het gevoel dat ons leger niet helemaal paraat is. Het beïnvloedt de afschrikwekkende werking die uit moet gaan van ons leger tegen onze vijanden." Hij doelt op landen als Iran, Gaza, Libanon en Syrië. "Dit kan Israel op de rand van oorlog brengen."

'In ons DNA'

Yaron en Oren kennen de kritiek maar zijn het er niet mee eens. Oren: "Ik vind dat we het recht hebben verdiend om ons hierover uit te spreken. Juist omdat we reservist zijn. We zeggen niet dat we alle reservisten vertegenwoordigen. We zijn een groep die elkaar heeft gevonden en bereid is om alles te doen in het belang van ons land."

"Mensen die juist geven om Israël. Mensen die elke keer dat ze worden opgeroepen, op komen draven, hun plicht vervullen en hun leven riskeren. Natuurlijk hadden wij ook liever niet gehad dat dit nodig is. Ik heb er echt een knoop van in mijn maag", aldus Yaron. Oren vult aan dat het te laat is, als er nu niet op de rem wordt getrapt. "We hebben een eed afgelegd om het Koninkrijk te beschermen, niet de Koning."