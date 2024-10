Het gaat niet goed met de economie van Duitsland. Het gaat met name slecht bij de grote industrie dankzij bijvoorbeeld concurrentie uit China. De vraag is in hoeverre dit invloed gaat hebben op onze economie. "We hebben de afgelopen tijd geluk gehad."

Vandaag maakte de Duitse autogigant Volkswagen, een groot symbool voor de Duitse industrie, nieuwe cijfers bekend. Deze schetsen geen goed beeld voor de toekomst van de autofabrikant en daarmee ook de Duitse economie in het algemeen.

Duitse wegen zijn geen pretje meer

Zo heeft de Duitse gigant het afgelopen kwartaal 64 procent minder winst gemaakt dan vorig jaar. Om dit te veranderen lijkt Volkswagen enorm te gaan reorganiseren, voor het eerst in de geschiedenis zouden fabrieken kunnen sluiten en daarmee kunnen ook duizenden banen verloren gaan.

Volgens econoom Bert Colijn van de ING heeft de Duitse economie vooral steken laten vallen als het gaat om infrastructuur, daar is weinig in geïnvesteerd om het te verbeteren. "Denk maar aan het rijden over de Duitse wegen, dat is niet altijd een pretje meer", vertelt hij.

'Als Duitsland niest wordt Nederland verkouden'

"Vooralsnog merken we eigenlijk verrassend weinig van de situatie in de Duitse economie", zegt Colijn. "De economie-tegeltjeswijsheid was altijd dat als Duitsland niest Nederland verkouden wordt, maar de afgelopen tijd hebben we eigenlijk gemerkt dat dat niet het geval is."

"In de laatste 7 jaar is de Duitse economie maar 1 procent gegroeid, terwijl de economie in Nederland in dezelfde periode 11 procent groeide." Maar volgens de econoom is een economisch zwak Duitsland, zelfs met Nederlandse groei, slecht voor ons en Europa. "Het betekent dat je door een periode heen gaat waarin je een grote buur hebt die wat zwakker presteert."

Belangrijkste handelspartner

De oosterburen zijn voor Nederland ook nog steeds verreweg de belangrijkste handelspartner, 23 procent van onze totale export gaat naar Duitsland met een waarde van 62 miljard euro. Daarnaast gaan er ook nog eens ruim 90 miljard euro aan goederen via Nederland naar Duitsland via bijvoorbeeld de haven van Rotterdam.

"We hebben de afgelopen tijd eigenlijk het geluk gehad dat wij als Nederland veel exporteren aan Duitse sectoren die het best goed gedaan hebben", vertelt Colijn. "Denk bijvoorbeeld aan de elektronicasector die best aardig is blijven presteren. Ook is de Duitse consument redelijk blijven consumeren."

Nederlandse industrie moderniseert sneller

Toch denkt Colijn dat als in Duitsland meer ontslagen gaan vallen Nederland daar ook last van gaat krijgen. "Zeker als de Duitse consument minder geld gaat uitgeven, omdat wij ook veel direct aan de Duitse consument leveren." Dan klopt de tegeltjeswijsheid weer wel.

Maar er zijn ook verschillen. "Als je naar de Nederlandse economie kijkt, dan is onze industrie wel sneller aan het moderniseren. Onze industrie is meer op ict gefocust, dat helpt natuurlijk om in deze tijd beter te blijven presteren."

Duitsland blijft belangrijk

Die slag moet Duitsland volgens hem nog maken. "Daar wordt nog steeds veel geleund op traditionele industrie die ook veel van energie afhankelijk is. De energieprijzen zijn structureel hoger doordat we van het Russisch gas af zijn en daar heeft die industrie veel last van."

Voor de Nederlandse auto-industrie blijft Duitsland in elk geval heel belangrijk. Nederlandse bedrijven hebben een belangrijke positie in de export aan de Duitse autosector. Ongeveer 45 procent van Nederlandse de export gaat naar Duitsland, met een omzet van rond de 30 miljard euro. Dit betekent dat deze bedrijven vaak indirect de gevolgen voelen van ontwikkelingen in de Duitse autoindustrie, zegt de RAI Vereniging, de brancheorganisatie van autofabrikanten en importeurs.