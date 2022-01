Famke Louise overweegt juridische stappen tegen videokanaal Roddelpraat. Dan kanaal zegt dat Famke Louise óók problemen met Ali B heeft gehad. "Hoe groter het maatschappelijke debat, hoe meer je mag zeggen", zegt social media jurist Charlotte Meindersma.

Juicechannels worden de roddelbladen van deze tijd genoemd. Via online kanalen wordt het wel en wee van bekend Nederland besproken, vaak in video's. Vaak komen deze juicechannels met harder en schokkender nieuws over bn'ers dan de traditionele roddelbladen. Roddelpraat verschijnt wekelijks op YouTube en wordt gepresenteerd door Jan Roos en Dennis Schouten.

Waar ligt de grens?

"Eigenlijk kunnen juicekanalen heel veel zeggen", zegt Meindersma. "Zeker als er feiten aan ten grondslag liggen, en het niet blijft bij een zuivere roddel." Juicekanalen zien zichzelf niet als journalistieke platforms en doen dan ook niet vrijwillig mee aan de journalistieke codes die de Raad van de Journalistiek hanteert, zoals dat 'meerdere bronnen raadplegen' en 'hoor en wederhoor toepassen'. De vrijwillige codes van de Raad zijn strenger dan die van de wet.

Juicekanalen hebben ook net als ieder ander het recht op meningsuiting. Wel moeten zij rekening houden met het recht op eer en goede naam van anderen, volgens Meindersma. "Daar kan de schoen wringen, want die grondrechten overlappen."

Famke Louise

Volgens Meindersma heet Famke Louise recht op een privéleven, maar dat betekent niet dat we niets lelijks over haar mogen zeggen. "Zeker bij een geval als dit dat voortborduurt op alles wat er de afgelopen dagen over The Voice en Ali B is gezegd. Dat is een maatschappelijk belang om het daar over te hebben."

De afweging is volgens Meindersma dan of het belangrijker is om te bespreken of Ali B dit misschien ook bij andere mensen gedaan heeft, en het een groter, breder probleem is, of dat het belangrijker is dat de goede naam van Famke Louise en Ali B beschermd wordt.

Wetgeving

Het is afwachten tot er een eerste grote rechtszaak komt tegen een juicekanaal, zegt Meindersma. Hoewel het veel tijd en geld gaat kosten, denkt ze niet dat dat bij voorbaat negatief hoeft uit te pakken voor het desbetreffende juicekanaal.

"Ze hebben een heel ander publiek bijvoorbeeld. Ik zie het wel gebeuren dat ze een crowdfundingsactie onder de kijkers voor de rechtszaak opzetten, waar de kijkers weer van smullen."