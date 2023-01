Er komt een houd- en toonverbond voor honden met een te korte snuit. Ze mogen niet meer op social media of in reclames worden getoond. Maar nog wel in hondenshows. "Dat zijn juist de grootste veroorzakers van dit soort problemen."

Honden met een te korte snuit hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen, zoals moeite met ademhalen, benauwdheid en hoofdpijn. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het houd- en toonverbod, waarvan er wordt verwacht dat het er gaat komen.

Handhaving in theorie makkelijk

"We zijn ontzettend blij met het houdverbod dat de minister heeft aangekondigd", zegt Kelly Kessen van Dier&Recht. "Het betekent in principe ook gelijk een handels- en importverbod van honden en katten met te korte snuiten."

Op dit moment geldt er al een fokverbod, maar dat wordt nog niet zo goed gehandhaafd, zegt Kessen. "Het is vrij makkelijk te doen omdat er regels zijn die je aan de schedel van de hond kunt nameten. Er is nu gewoon een probleem met de handhavingscapaciteit."

Gechipt

Maar het houdverbod kan makkelijk gehandhaafd worden, zegt Kessen. "Je kan met een chip zien wanneer een hond geboren is, en alle honden in Nederland moeten gechipt zijn. Na een bepaalde geboortedatum mag zo'n hond straks niet meer in Nederland zijn", legt ze uit. "Ik verwacht dat de NVWA dat kan."

"En omdat je ze straks niet meer mag houden, zal er ook minder mee worden gefokt", voegt ze toe.

Bron: EenVandaag Deze afmetingen gelden straks voor fokkers. Nu met de snuit een derde zijn van de kop zijn, binnenkort minstens de helft.

'Hondenshows boosdoener'

Naast een houdverbod, gaat er ook een toonverbod gelden. Dus als je een hond met een te korte snuit hebt, mag je die niet meer zomaar plaatsen op Instagram. Na een navraag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijkt dat hondenshows niet onder dit toonverbod vallen.

"Bij hondenshows is het doorgeslagen", zegt Kessen van Dier&Recht. "Daar worden de honden met de kortste snuiten en de meest overdreven kenmerken winnaars. En met winnaars wordt weer doorgefokt. Dus die hondenshows zijn de grootste veroorzaker van dit soort problemen."

Op lange termijn

Kessen betreurt dan ook dat het tonen van honden met korte snuiten bij shows straks dan ook nog mag. "Het is wel duidelijk dat dat nog gaan uitsterven. Bovendien mogen winnaars hun honden ook niet meer showen op Instagram straks. We vinden het wel jammer dat het nog doorgaat. Maar het blijkt juridisch heel lastig te zijn."

"We hopen dat de rest zo snel mogelijk in werking wordt gesteld, dan sterft het tentoonstellen van zulke honden ook uit", voegt ze daaraan toe.

In Nederland weinig macht

Kessen hoopt de rassenstandaarden niet alleen worden aangepast voor honden met een te korte snuit. Zo hebben herders vaak last van rugproblemen, bijvoorbeeld. "Dat verschilt alleen per land en dat maakt het lastig."

In Nederland kunnen we dat dus niet per ras voor een tentoonstelling aanpassen, legt ook voorzitter Hildeward Hoenderken van de Raad van Beheer uit. "Dat kunnen wij niet binnen de hondenfokkerij. Of binnen de tentoonstellingen. Dat is een hele internationale wereld. De rasstellingen worden niet door ons bepaald."

Gezonde kruising

"Wij kunnen wel een verzoek doen om een standaard te veranderen", voegt Hoenderken verder toe. "Als Nederlandse kennelclub kunnen wij alleen de Nederlandse standaarden veranderen." Kessen hoopt daarom ook dat andere landen het houdverbod van Nederland volgen om dit zo snel mogelijk te laten gebeuren.

"Schadelijke kenmerken moeten uit die rassenstandaarden. Er wordt nu veel gefokt binnen families, en dat levert problemen op", zegt ze. "Je moet echt kruisingen gaan fokken. Wat ons betreft stappen we af van de rashond en gaan we allemaal voor een gezonde kruising. Het is raar dat we accepteren dat elk ras een kwaal heeft. Je moet een gezonde hond willen."