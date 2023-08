Influencers moeten altijd eerst onderzoeken of wat ze promoten op social media ook wel echt door de beugel kan. Dat willen D66, CDA, SP en de ChristenUnie. Maar de verantwoordelijkheid moet juist worden gezocht bij de platformen, vindt deze expert.

Jongeren werken zich in de schulden met gokken en matchfixing, meldde het AD afgelopen weekend. Dat gebeurt via groepen op Telegram, waar influencers gouden bergen beloven. En daarmee zorgen ze ervoor dat voornamelijk jonge mannen denken veel geld te kunnen verdienen.

Kleine influencers

Vaak klopt daar alleen weinig van en werken jongeren zich in de nesten. Dat kan zo niet langer, vindt een aantal politieke partijen. Influencers zouden eerst zelf moeten uitzoeken of de dingen ze promoten ook echt werken. Deels controleren ze dat al, zegt social media-expert en lid van de Reclame Code Commissie Joey Scheufler.

"Maar het gaat ze vaak gewoon om geld verdienen", zegt hij. "En zeker kleinere influencers die checken het niet, want die krijgen gewoon een bedrag van een paar tientjes of honderden euro's aangeboden om iets te promoten. Altijd controleren kun je denk ik ook helemaal niet verwachten van zo'n kleine influencer."

Niet het probleem

"Ze verdienen er dan zelf misschien niet zo heel erg veel geld mee, maar dat is voor hen natuurlijk wel geld", gaat de social media-expert verder. "Want bedenk maar: als je gewoon een normaal baantje ergens hebt en je verdient misschien een paar honderd euro per maand, dan is 200 euro extra hartstikke lekker."

Toch is wetgeving aanpassen op influencers volgens Scheufler niet het beste idee. "Influencers zijn als drugsdealers, die geven je iets slechts, maar het zal ze niet uitmaken hoe het je daarna vergaat." Natuurlijk zijn ze wel gewoon strafbaar als ze iets promoten wat niet mag, benadrukt hij. "Maar dat is het probleem niet."

Wetgeving voor platformen

"Je moet achter de platformen aan die dit mogelijk maken", vindt hij. "Zij kunnen dit namelijk handhaven. Van influencers mag je niet verwachten dat ze weten hoe alles precies zit. Dus ga achter YouTube, Instagram en Facebook aan, want die kunnen dit handhaven."

En daar is wetgeving voor nodig, weet de deskundige. "Die platformen gaan dit niet uit zichzelf doen", weet hij. "Het is heel simpel voor een platform om te zeggen dat iets wat er in een video wordt gezegd niet mag. Dan kan dat gewoon geblokkeerd worden, en dan kan de influencer er geen geld meer aan verdienen. Maar dat doen die platformen niet, want zij verdienen geld met zoveel mogelijk views."

Niet meewerken

Scheufler zegt dat er op dit moment van alles aan wordt gedaan om wetgeving voor platformen te krijgen. "Zeker op Europees niveau. Maar die platformen willen eigenlijk niet meewerken. En dan wordt het lastig. Zij beginnen dan over privacyregels en hoe het technisch allemaal in elkaar zit, kan ik me voorstellen."

Want als platformen de opdracht zouden krijgen bepaalde content eruit te filteren, dan hebben ze daar waarschijnlijk wel tools voor. "Maar dan moeten mensen het ook de hele tijd in de gaten houden. Dat is zelfregulering van zo'n platform." En daar protesteren de techbedrijven dan tegen.

Elke dag nieuwe influencers

"Maar ik denk nog steeds dat dat wel gaat gebeuren", zegt Scheufler tot slot. "En het blijft een makkelijkere en snellere oplossing dan dat je alle influencers van de wereld gaat vertellen wat ze wel of niet mogen doen."

"Elke dag staan er weer tientallen nieuwe influencers op natuurlijk. Daar is geen houden aan."