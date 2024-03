Verschillende bekende Nederlanders figureren in gemanipuleerde pornovideo's die al tienduizenden keren zijn bekeken. Stichting Stop Online Shaming overweegt stappen en roept slachtoffers op zich te melden.

"Het is niet te voorkomen, het enige waar je op kunt inzetten is verspreiding tegengaan", zegt Willem van Lynden die bestuurslid is bij de stichting over de neppe pornovideo's.

Blokkeren van website

Van Lynden voerde eerder met succes een rechtszaak tegen de website vagina.nl. Zij mogen nu geen beelden meer plaatsen zonder toestemming van de personen daarop. Hij denkt dat hij op soortgelijke wijze ook de website die neppe pornovideo's van de BN'ers deelt, kan stoppen. Zij hebben al een eerste procedure lopen.

"Ons doel is bij een rechter duidelijk krijgen dat 'deepnudes' juridisch niet mogen." Een vervolgstap kan zijn om ervoor te zorgen dat providers en kabelbedrijven dit soort sites blokkeren, zodat niemand de beelden kan zien. Het is een heel traject, geeft Van Lynden toe, wat als individu lastig is.

13 miljoen bezoekers

De fake pornovideo's van de bekende Nederlanders, waar het AD over schrijft, worden massaal gedeeld. De naam van de website houdt het AD bewust geheim, maar de site trekt maandelijks 13 miljoen bezoekers. De server staat aan de andere kant van de wereld. Opmerkelijk genoeg gaan de betalingen via Nederland, schrijft de krant.

Tientallen bekende(re) Nederlanders figureren in de filmpjes: van presentatoren tot leden van het koningshuis. Zij hebben inmiddels geschokt gereageerd en enkelen hebben al bekend gemaakt aangifte te doen. Het gaat bijvoorbeeld om de Utrechtste burgemeester Sharon Dijksma en voormalig politievrouw Ellie Lust.

'Steeds groter wordend probleem'

Van Lynden was bekend met het bestaan van de website en dat er veel Nederlanders opstaan. Hij noemt de deepfake pornovideo's een 'steeds groter wordend probleem'. "Het zijn over het algemeen bestaande pornovideo's waar het gezicht van iemand anders op gemonteerd wordt", legt hij uit. "Daarvoor zijn allerlei tools beschikbaar op internet."

Het gezicht van de BN'er wordt op het beeld geplakt met behulp van artificial intelligence (AI) en geüpload naar dit soort sites. Dat is relatief eenvoudig te doen, zegt Van Lynden. Je hebt maar een paar foto's nodig. "Het kan van iedereen even gemakkelijk." En iedereen kan het doen, je hoeft alleen maar te kunnen googelen. "Binnen een half uur kan een video worden gegenereerd."

Modernisering zedenwet

Het nieuws komt op de dag dat de Eerste Kamer stemt over de modernisering van de 'Wet seksuele misdrijven'. Door de nieuwe wet zullen dit soort neppe porno-video's of andere naaktafbeeldingen in de toekomst onder de zedenwetgeving vallen. Nu is het ook al strafbaar, maar als een openbare orde misdrijf.

"Goed dat het zodanig erkend wordt. Het geeft slachtoffers het gevoel dat ze serieus genomen worden", zegt van Lynden. "Als er meer middelen voor de politie, voor handhaving, zouden zijn dan zou dat helemaal mooi zijn." Maar hij gelooft niet dat het ervoor gaat zorgen dat deze sites stoppen. "Voor dit soort problemen helpt het niet, deze types verstoppen zich heel goed", stelt hij.