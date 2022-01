Radiostations draaien na de onthullingen over The Voice geen muziek meer van Marco Borsato en Ali B. Ook andere artiesten die in opspraak zijn geraakt, zijn de afgelopen jaren in de ban gedaan. "Je doet nu even niemand plezier met die muziek."

Popjournalist en radiopresentator Leo Blokhuis begrijpt dat radiostations de muziek van Ali B en Marco Borsato nu niet draaien. "Het heeft voor mij niet zoveel met cancelen te maken, meer om de boel nu even rustig te houden", hij. "Je doet nu even niemand plezier met die muziek, ook de makers zelf niet."

'Nu te gevoelig'

Koen Hansen, radio-dj van radiostation 100%NL, is het daar mee eens. Hij vindt het op dit moment te gevoelig om de muziek te draaien. Marco Borsato is de meest gedraaide artiest bij het radiostation.

"Het kan nu niet, iedereen met een moreel kompas begrijpt dat. Wij zijn een familiezender. Ik heb van geen enkele luisteraar een bericht gehad dat ze het raar vonden dat we die muziek nu even niet draaien", zegt hij.

Product hoeft niet besmet te zijn

Blokhuis is van mening dat je kunst en de maker los van elkaar zou moeten zien. "Als jij heel erg fan bent van een artiest en die muziek is deel van jouw leven geworden, dan heb je er weinig mee te maken dat het persoonlijke leven van een artiest besmet is."

"Het is een ander verhaal als de plaat waar je gek van bent over lijken is gegaan," zegt de muziekjournalist. "Maar dat iemand in zijn eigen tijd dingen doet die zeer verwerpelijk zijn, hoeft niet te betekenen dat daarmee het product besmet is."

Muziek eigen maken

"'Dit is echt ons liedje', hoor je regelmatig. Een nummer waar jij de eerste zoen of dans op hebt gehad maakt het nummer voor jou speciaal. Sommige makers schrijven bijvoorbeeld een nummer over een dramatische gebeurtenis, en dan interpreteren mensen dat ineens als liefdesliedje," zegt Blokhuis.

Desondanks lukt het niet altijd om muziek los te zien van de artiest. "Je hebt bij muziek toch het gevoel dat een artiest zijn ziel en zaligheid in het nummer legt en als die ziel en zaligheid donker blijkt te zijn dan wil je daar misschien niks mee te maken hebben."

Andere artiesten in de ban

De afgelopen jaren kwamen meerdere artiesten in opspraak. Zo werd R. Kelly vorig jaar veroordeeld voor seksueel misbruik, en singer-songwriter Ryan Adams werd van hetzelfde beschuldigd. Zijn wereldtour en albumlancering werden wel geannuleerd, maar tot een veroordeling kwam het nooit.

"R. Kelly horen we eigenlijk amper meer. Ik weet niet of dat een bewuste actie is of dat hij te weinig goede platen heeft gemaakt. Dan is het ook al wat makkelijker om een artiest te cancelen, al doe ik daar zelf niet zo actief aan", zegt Blokhuis.

Michael Jackson

Nog geen drie jaar geleden werd Michael Jackson door een aantal Nederlandse radiostations niet meer werd gedraaid. De reden toen was een spraakmakende documentaire, waarin twee mannen Jackson beschuldigen van misbruik. Inmiddels is hij weer volop op de radio.

Maar niet iedereen is het daar mee eens, vertelt Blokhuis. "Ik presenteerde gisteren Radio 2 en het uur voor mij werd een plaat van Michael Jackson gedraaid. Wij hebben zo'n app waar luisteraars kunnen reageren. Toen vroeg iemand: 'Geen Marco Borsato, maar wel Michael Jackson?"

'Niemand heeft een probleem met Phil Spector'

Toch zijn er ook artiesten die echt fout zaten, maar nog gewoon te horen zijn. "Ik vind het zelf bijzonder dat niemand een probleem heeft met Phil Spector", zegt Blokhuis. Spector is een Amerikaans muziekproducent en produceerde muziek voor onder anderen John Lennon en The Beatles. "Hij is veroordeeld voor moord, toch draaien we zijn muziek nog."

Nog een voorbeeld die Blokhuis noemt, is muzikant Ike Turner. Turner werd in de jaren zestig en zeventig wereldberoemd met vrouw Tina Turner. Zijn reputatie als agressieve echtgenoot overschaduwt zijn reputatie als muzikant. "Er gaan genoeg slechte verhalen over hem rond, maar als ik hem op de radio draai hoor ik daar niemand over", zegt Blokhuis.