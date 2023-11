Cocktailglazen, een vaas of speelgoed: steeds vaker geven mensen tweedehands-cadeaus. Omdat het duurzamer is, of vanwege het budget. Maar is het in jouw omgeving nog niet echt ingeburgerd, dan kan het best lastig zijn om ermee te beginnen.

"Mijn ervaring is dat mensen soms nog een drempel hebben om tweedehands-cadeautjes te geven", vertelt duurzame lifestyle-expert en auteur van het boek Niks Nieuws, Saskia Sampimon-Versneij. "Ik vond het eerst ook gênant om te doen."

Invullen voor de ander

Zelf gaf ze 4 jaar geleden voor het eerst iets tweedehands cadeau. "Ik begon met een zoektocht naar duurzamer leven en daar hoort dit ook bij." Op haar website en Instagram-pagina neemt ze mensen mee in hoe je duurzamer leven aanpakt.

"Je denkt zelf al snel dat andere mensen denken dat je weinig geld aan het cadeau hebt besteed, of dat je er weinig tijd aan hebt besteed en gewoon iets uit de kast hebt gepakt. Maar die gedachten zijn echt onterecht. Juist omdat je tweedehands koopt, kun je met je budget vaak een veel mooier cadeau kopen. En een tweedehands-aankoop is veel specialer: een uniek cadeau dat speciaal is uitgezocht voor jou. Dat is toch te gek?"

'Kinderen vinden het niet erg'

Er zijn supermooie spullen tweedehands te koop, pleit Sampimon-Versneij. "Helemaal voor kinderen. Vaak vinden ze speelgoed maar kort leuk. Na een tijdje zijn er op uitgekeken of er te groot voor. Dan kan het dus prima door naar de volgende. Wij kopen voor mijn zoontje heel wat leuke tweedehands-cadeaus van tieners op Marktplaats die hun complete, vaak geweldig onderhouden collecties van de hand doen omdat ze er te oud voor zijn geworden."

"Het enige is: het zit vaak niet meer in de verpakking. Maar dat is geen probleem. Pak het zelf gewoon leuk in, in een schoenendoos op met mooi papier." Haar zoontje wilde laatst bijvoorbeeld Nerf Guns hebben. "En die zijn echt heel duur. Nieuw zou ik dan één zo'n gun kopen, maar daar heb je ook weinig aan als je dat met vrienden wil doen. Tweedehands vond ik er vier."

Bron: Angela de Vlaming Saskia Sampimon-Versneij

Zeggen dat iets tweedehands is

In haar omgeving krijgt Sampimon-Versneij eigenlijk altijd goede reacties als ze iets tweedehands geeft. "Kinderen zien het dus niet eens, maar volwassenen vinden het altijd leuk. Regelmatig breng ik mensen op een idee en willen ze mijn tweedehands-cadeaustijl ook gaan introduceren bij hun vrienden en familie."

Zelf maakt ze het wel altijd kenbaar als een cadeau tweedehands is. "Voordat ik het cadeau koop, vraag ik het als ik twijfel. Ik heb nog nooit gehoord dat het een probleem is. Of na het uitpakken bijvoorbeeld, zeg ik het even. Of ik doe er een kaartje aan met: 'preloved' of 'hand picked for you'. Dan heb je het eigenlijk al gezegd. Maar maak het vooral niet te zwaar, je geeft gewoon een superleuk cadeau."

Kinderen leren iets weg te geven

Er zijn mensen die het niet vinden kunnen om bijvoorbeeld een tweedehands-sinterklaascadeautje te geven, maar dat vindt Sampimon-Versneij onzin. "Het is maar net wat je kinderen vertelt. Mijn zoontje gelooft nu net niet meer, maar wij hebben altijd gezegd: Sinterklaas koopt ook op Marktplaats en hij komt ook in de kringloop."

"En je hebt ook recycle-pieten", voegt ze eraan toe. "Dat zijn pieten die cadeautjes ophalen waar niet meer mee gespeeld wordt. Laat kinderen dit zelf uitzoeken en bij hun schoen zetten. Ook het ophalen van de cadeautjes is net zo spannend als een cadeau in de schoen krijgen."

Sinterklaas

Al moet je soms wel even nadenken dat tweedehands-items vaak al helemaal in elkaar zijn gezet. "Zo hadden wij voor ons zoontje een step op zolder gezet, met een handdoek eroverheen. Tot hij daar ineens toch mee naar beneden kwam. We hebben maar gezegd dat de pieten de step daar geparkeerd hadden, voor een ander kindje. En later hebben we 'm toch gewoon gegeven."

"Dat vond hij wel een beetje raar, maar ook niet gek. Op het Sinterklaasjournaal gebeurt elk jaar natuurlijk ook van alles wat niet goed te verklaren is."

Batterijen vervangen en schoonmaken

Over het inpakken moet je dus even nadenken en maak het cadeautje ook even goed schoon. "En vervang de batterijen, zorg dat alles gewoon goed werkt", tipt ze. En weet je al wat je voor iemand wil kopen? Kijk dan bijvoorbeeld op Marktplaats of Vinted. "Weet je nog niet wat je zoekt, dan ga ik naar een kringloopwinkel. Bijvoorbeeld voor een schoencadeautje."

"En wat ik ook zie bij bijvoorbeeld kinderfeestjes: als er iets tweedehands gegeven wordt, dat mensen het gaan aanvullen met 'troep': een pen, een kassakoopje. Doe dat niet. Hou het gewoon bij dat ene cadeau waar je goed over hebt nagedacht."