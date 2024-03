Van elektronica en schoenen tot speelgoed en platen: het wordt allemaal gratis naar de kringloopwinkel gebracht maar krijgt vervolgens wel een prijskaartje. Waarom wordt er steeds meer voor gevraagd? "Gaat niet alleen om zo goedkoop mogelijk verkopen."

Dat kringloopwinkels steeds duurder zijn geworden, hoort Gert-Jan Dekker, directeur van kringloopwinkelketen Rataplan, al 20 jaar. "Dat is iets van alle tijden."

Gratis ophalen

Niet iedereen begrijpt de prijzen die voor de kringloopspullen gevraagd worden. "Ze krijgen het gratis, want ze halen het op langs de weg voor de gemeente. Dan vraag ik me echt weleens af: waarom moet dat dan even goed nog zoveel kosten?", geeft een bezoeker toe.

Kringloopwinkels komen meestal kosteloos aan hun verkoopwaar. Vaak zijn er inleverpunten waar mensen spullen die ze niet meer hoeven inleveren, en is er een ophaalservice. Maar ondanks dat de spullen gratis in de winkel worden gezet, moet je er daar wel weer een paar euro's voor neerleggen.

Makkelijk te verklaren

Toch zijn de kosten voor de spullen makkelijk te verklaren, vertelt Dekker. "We betalen huur voor dit pand. Het licht dat hier brandt, daar betalen we ook geld voor. Onze kosten zijn ongeveer gelijk aan onze omzetten." Ook de kringloopwinkel heeft te kampen met de hogere kosten van de laatste tijd.

Volgens Dekker is het een misvatting dat kringloopwinkels alleen bedoeld zijn voor mensen met een kleinere portemonnee. "Kringloopwinkels hebben een brede doelgroep: iedereen die kan winkelen, kan winkelen in een kringloopwinkel. En het gaat niet alleen maar om zo goedkoop mogelijk verkopen."

Maatschappelijk aspect

Zo zit er aan de kringloopwinkel ook een maatschappelijk aspect. "Het is duurzaam, je helpt er een kwetsbare doelgroep mee aan het werk. Mensen die anders lastig aan het werk kunnen komen." Werknemers onderhouden de winkel, sorteren de spullen en geven een prijs aan de producten.

Daar zit ook gelijk het verschil met de concurrent, de hippere vintagewinkel, waar de prijzen nog een stuk hoger liggen. Voor een leren jasje dok je al snel 100 euro. "De grap is dus, die vintagewinkel, daar zit een eigenaar die zelf geld verdient aan dat jasje. En daar wordt het dan geaccepteerd. En in de kringloopwinkel, waar wij dus met onze 34 Ratanplan-winkels 1.200 mensen aan het werk helpen, wordt de prijs niet geaccepteerd", vertelt Dekker.

Bij de Hema of de kringloop 5 euro

De 'hoge' prijzen schrikken overigens niet iedereen af. Een dame tijdens het shoppen: "Weet je wat ik altijd zeg? Of ik nou een vaas koop bij Action of bij de Hema, en die kost 5 euro, of dat ik hem hier koop voor 5 euro."

"Gaat ook om de recycling zelf, hè", voegt ze eraan toe. "Ik heb ook een zoon die is echt van de extensions enzo, van die rebels, hoe heet die ook alweer? Die op de weg gaat zitten. Ja, en dan zeg ik tegen mijn zoon: 'Je moet naar zulke winkels gaan om iets te kopen, als je iets nieuws wil'."