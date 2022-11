Elke week je groenten kunnen ophalen van je eigen boerderij, dat doen veel mensen om biologischer en duurzamer te zijn. Het aantal herenboerderijen in Nederland neemt snel toe en de ambitie is om er over 8 jaar 350 van in heel Nederland te hebben.

In de buurt van Apeldoorn ligt Herenboerderij Wenumseveld. "We telen op 16 hectare grond. Hier worden 50 verschillende soorten groenten geteeld, maar ook fruit zoals appels, peren en pruimen. Daarnaast lopen er nog varkens, runderen en kippen rond. En we zijn ook nog bezig met een bloemen- en kruidentuin", laat boer Fabian Kemps Verhage zien.

Vast bedrag 'per mond'

De herenboerderij is zo'n 2 jaar geleden gestart nadat 230 gezinnen lid zijn geworden van de coöperatie. Zij betalen per huishouden rond de 2.000 euro als instapbedrag, en een vast bedrag per maand 'per mond'.

Ben je lid van de coöperatie, dan kun je groenten, vlees en zuivel ophalen. "We proberen elke week 5 soorten groenten uit te geven, en aardappelen en uien. Deze week hebben we spruitjes, broccoli, bloemkool, aardappelen, wortels en bieten", vertelt Fabian.

'Producten eerlijk gemaakt'

Nicole Salzmann is lid van het eerste uur. "Ik ben lid geworden, met name om groenten en vlees te krijgen dat van dichtbij huis komt", legt ze uit. "Dat wordt ook nog eens op een eerlijke manier gemaakt, zonder bestrijdingsmiddelen."

Ze komt graag op 'haar' herenboerderij: "Het is heerlijk om hier te zijn. Lekker rustig. Ik doe normaal gesproken werk achter de laptop, dan ben je veel met je hoofd bezig. Dan is het heerlijk om hier met je handen bezig te zijn in een prikkelloze omgeving."

Snel meer herenboerderijen

De ambitie van Stichting Herenboeren Nederland is hoog, in 2030 willen de organisatie dat er 350 herenboerderijen in ons land zijn. "We zijn in 2016 begonnen met de eerste herenboerderij in Boxtel, in 2019 de tweede en inmiddels zijn er in Nederland 14 boerderijen en volgend jaar komen er 7 tot 9 bij", legt oprichter Geert van der Veer uit.

"De missie van onze organisatie is om mensen dichter bij hun eigen voedsel te brengen en meer begrip te krijgen wat er op een boerenbedrijf gebeurt", vertelt hij. "Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de transitie waar we voor staan."

Verbeteren van milieu

Fabian komt zelf niet uit een boerenfamilie maar is blij dat hij nu als eerste generatie herenboer toch aan de slag kan. "Voor mij is het doel samen duurzaam voedsel produceren. In de praktijk betekent dat dat gezinnen hier komen, zien hoe het geproduceerd wordt, soms zelf ook meehelpen en met voedsel weer naar huis gaan."

"Het is leuk om onderdeel te zijn van een nieuwe familie, om een band te krijgen met de mensen die het ook fijn vinden om hier op het land te zijn. Op die manier leveren we een hele kleine bijdrage aan het verbeteren van ons milieu", legt herenboerderij-lid Nicole uit.

Verschillende soorten landbouw

Is dit het boeren van de toekomst? "Het is een manier om ook met de landbouw bezig te zijn en ik denk dat we in de toekomst heel veel verschillende soorten nodig hebben, zoals stadslandbouw en lokaal produceren", zegt Fabian. "Maar ik verwacht dat we ook nog grote boerderijen nodig hebben en samen de voedselbehoefte in kunnen vullen."

"Wij proberen hier zoveel mogelijk de kringloop te sluiten, de mest gaat gelijk naar het land en ook wij hebben daar nog wel stappen in te zetten. Alles gebeurt op dezelfde plek, dus dat maakt het relatief makkelijker", vervolgt hij.

'Gezonder en blijer'

"We willen ook leren van andere boeren hoe zij dat doen, met z'n allen samen optreden zodat we een duurzame en bestendige landbouw kunnen opzetten", legt Fabian het doel van de herenboerderijen uit.

"Het mooiste is dat je mensen gezonder en blijer ziet als ze op de boerderij gekomen zijn", vertelt de boer tot slot. "Ze hebben de groente nog niet gegeten, maar ze zijn al gelukkiger en gezonder door hier te zijn. Ik zie dat mensen van de omgeving genieten hier. Dit verbindt mensen op een hele mooie manier."