December is voor veel Nederlanders dé tijd van het jaar om ze zich in te zetten voor hun medemens. Maar elke euro kan natuurlijk maar één keer worden uitgegeven, zeker nu de prijzen zo hoog zijn. Wat merken ze daarvan bij 'Het Glazen Thuis' in Nijkerk?

Ieder jaar staat in Nijkerk 'Het Glazen Thuis', geïnspireerd op de bekende inzamelingsactie van NPO 3FM. Tijdens deze lokale radiomarathon kunnen luisteraars geld doneren door een plaatje aan te vragen of iemand de groetjes te doen.

Geld inzamelen voor waardebonnen

Afgelopen maandag werd de actie afgetrapt. 2 weken lang wordt er geld ingezameld om kwetsbare mensen in de regio te steunen in deze barre tijden. "We focussen op gezinnen en ondernemers die last hebben van energiearmoede", vertelt vrijwilliger Marcelle Warringa.

Het opgehaalde geld wordt meteen in de actieweek besteed. Mensen kunnen iemand waarvan ze weten dat hij of zij hulp kan gebruiken nomineren voor een wens. Nog dezelfde week worden zoveel mogelijk genomineerden verrast met een waardebon.

'Bedragen van donaties minder hoog'

Vorig jaar bracht 'Het Glazen Thuis' in totaal 37.000 euro op. Of dat deze keer ook gaat lukken, vraagt Marcelle zich sterk af. "Het aantal donaties is gelukkig niet minder", zegt ze. "Maar waar toen doorgaans plaatjes werden aangevraagd voor 25 euro, is dat nu een uitzondering. We merken dat mensen de hand op de knip houden."

Toch is er volgens Paul Smeets, hoogleraar filantropie en duurzame financiering aan de Universiteit van Amsterdam, nog genoeg reden om hoopvol te blijven op een mooie eindstand. "Nederlanders geven per jaar zo'n 5,7 miljard euro aan goede doelen, al wisselt dat wel een beetje per jaar."

'Mensen worden juist vrijgeviger'

Hij ziet dat er ondanks de hoge inflatie alsnog veel geld wordt geschonken en dat verbaast hem niet: "Als de nood hoog is, zoals dit jaar, zie je juist dat mensen vrijgeviger worden. Mensen zien de nood. Duizenden mensen hebben hun energietoeslag van de overheid bijvoorbeeld gedoneerd."

Bovendien gaat een groot deel van ons geld naar binnenlandse initiatieven, weet Smeets. Het meeste geven we namelijk aan onze directe omgeving: "80 tot 90 procent van het gedoneerde geld blijft in Nederland."

Veel bereiken met weinig geld

En dat is ook logisch, vindt Bram Schapers van Doneer Effectief: "Mensen zijn geneigd te geven aan iets waar je een bepaalde herkenning mee hebt." Maar we moeten de hulp aan buitenlandse initiatieven niet uit het oog verliezen, zegt hij. "Juist in dat soort moeilijke gebieden kun je soms enorm veel bereiken met weinig geld."

Ondertussen loopt de teller van 'Het Glazen Thuis' in Nijkerk gestaag op en is er al ruim 10.000 euro opgehaald. Vrijwilliger Marcelle houdt hoop op een mooie eindstand: "We hebben nog een week te gaan en de laatste dagen krijgen we vaak de meeste donaties."