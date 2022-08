Een primeur in Lelystad: daar opende afgelopen weekend de allereerste camping speciaal voor LHBTIQ+-tieners de deuren. Een vakantieadres waar niet alleen tieners aansluiting vinden, maar ook ouders even volledig kunnen ontspannen.

Op dit moment staan er zeven tenten op het terrein van camping De Paradijsvogel. En ook deze week worden er nog zo'n twintig kinderen verwacht, vertelt tevreden ouder én initiatiefnemer Brenda Schaaper. "Ik ben echt super dankbaar."

Kinderen bloeien op

Volgens Brenda kwamen een hoop kinderen nogal schuchter binnen, maar bloeiden ze binnen 48 uur helemaal op. "De schouders naar achteren, fier rechtop lopen, contact maken met andere kinderen", vertelt ze.

Ook haar 15-jarige kind Celeste kampeert in Lelystad. Celeste is non-binair en voelt zich niet per se mannelijk of vrouwelijk, legt Brenda uit.

'Goud waard'

Het contact met leeftijdsgenoten verloopt soms wat stroef. "Celeste maakt wel heel makkelijk contact, maar pikt bepaalde signalen ook weer niet op", zegt Brenda. "Dus daar gaat het soms ook mis: in de aansluiting."

Maar op camping De Paradijsvogel voelt Celeste zich duidelijk op het gemak. "Ik zie mijn kind aan het programma deelnemen en naast andere mensen zitten. En dat is goud waard", vertelt Brenda.

Geen starende blikken of nare opmerkingen

Ook de trans- en biseksuele Sophie voelt zich op haar gemak. "Het is super gezellig." De tiener vertelt dat kamperen op De Paradijsvogel anders is dan andere campings, 'waar je op moet letten dat mensen misschien raar doen over wie je bent'.

Sophie vertelt dat ze nog nooit nare opmerkingen heeft gekregen. "Maar wel mensen die je raar aankijken, die net nog een paar seconden extra kijken", zegt ze. "Dat is hier gewoon niet meer."

Bekijk ook Nederland voorvechter van LHBTIQ+-rechten? Nog maar een derde van de gemeenschap vindt dat

'Ik had nooit aansluiting'

En niet alleen de kinderen bloeien op. Ook ouders kunnen zich even helemaal ontspannen. "Mijn Celeste had gister hun jurk aan", vertelt Brenda. "Ik hoefde me dus niet zorgen te maken van: wat vindt iedereen ervan. Ik zat heerlijk met een wijntje achterover te leunen en dacht: 'nou, wat tof'."

"Dit is eigenlijk ook wat de camping voor mij doet", vervolgt ze. "Het is gewoon een veilige omgeving waar je kan experimenteren met je genderidentiteit en dat is nodig. Ik had nooit aansluiting en hier heb ik opeens aansluiting."

'Iedereen kan zichzelf zijn'

Ook voor Hennie, moeder van de non-binaire Bo, is het op de camping een feest der herkenning. "Dat er zo veel gelijkgestemden zijn, dat tref je niet op een standaard camping."

"Ik vind het heel fijn om zo onder mensen te zijn die met dezelfde dingen struggelen of hetzelfde meemaken, dat je gewoon lekker vrijuit kan praten en dat iedereen zichzelf kan zijn." Maar ze vindt het vooral fijn om te zien dat Bo en andere jongeren het naar hun zin hebben. "Daar worden we zelf ook heel blij van."