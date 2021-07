De Orde van Advocaten wil dat de advocatenregeling voor de afhandeling van de Toeslagenaffaire wordt aangepast. Het systeem werkt nu te langzaam, waardoor gedupeerden lang op hun geld moeten wachten.

"De huidige regeling voldoet niet meer. We dachten bij aanvang dat het soepel zou verlopen, maar die aanname blijkt niet te kloppen", zegt Bernard de Leest, lid van het algemeen bestuur van de Orde van Advocaten. "De regeling is veel te complex en juridisch gemaakt."

Complexe regeling

Met de advocatenregeling kunnen ouders die zijn erkend als gedupeerden van de Toeslagenaffaire een advocaat in de arm nemen. De Belastingdienst heeft samen met de Raad voor de Rechtsbijstand een advocatenpool opgericht, waar gedupeerde ouders kosteloos een advocaat uit kunnen kiezen. Voor deze pool hebben zich inmiddels ruim tweehonderd advocaten aangemeld.

Maar niet alle kosten worden door de advocatenregeling gedekt. Advocaten vinden de vergoeding erg laag. Ook worden er te weinig uren berekend voor de behandeling van het dossier; in het echt zijn ze veel langer bezig dan wordt ingeschat.

'Opschalen duurt te lang'

"Het verloopt uiterst traag", zegt advocaat Remko Wijlings die zo'n vijftig tot zestig gedupeerde ouders van de Toeslagenaffaire bijstaat. "Het duurt weken voor ik antwoord van de Belastingsdienst krijg op een vraag. Er moet echt meer snelheid in deze regeling komen."

De advocaten hebben voor de afhandeling te maken met het UHT, de uitvoeringsinstantie van de Belastingdienst. Wijling: "Het UHT heeft het te druk. Ze zijn wel aan het opschalen, maar in dit tempo duurt de afhandeling voor de gedupeerde ouders veel te lang."

Frustratie over tempo afhandeling

Dat merkt ook gedupeerde Kristel de Waal. "We hadden een bedrijf, dat hebben we door de Toeslagenaffaire moeten opgeven. We zijn daarom naar de commissie Werkelijke Schade gestapt en dat traject verloopt erg traag."

Kristel hoort uit de contacten die zij heeft met andere ouders soortgelijke verhalen. "Ik hoor van vrij veel ouders dat de behandeling stokt. Dat hun advocaten lang op antwoord moeten wachten en dat de communicatie met de Belastingdienst moeizaam verloopt. En dat frustreert. Er is van alles beloofd over snelle afhandeling, en weer worden die beloften niet nagekomen."

'Geen soepel lopend systeem'

Lid van het Algemeen Bestuur Bernard de Leest zegt de verhalen te herkennen. "Ik sta zelf ook een aantal gedupeerde ouders bij en je krijgt gevraagde dossiers niet omdat ze niet op orde zijn."

"Ik twijfel niet aan de intentie van de medewerkers van UHT en de Belastingdienst, maar het systeem is gewoon niet op orde", vertelt hij. "Dit werkt niet. De regeling is nieuw en gebaseerd op een soepel lopend systeem, maar de Belastingdienst heeft dat niet."

Aanpassing van regeling

Volgens De Leest wordt de omvang van de problematiek ernstig onderschat. "De groep gedupeerde ouders wordt steeds groter en de Belastingdienst wil vooral maatwerk leveren. Dat is een heel mooi streven, maar met deze omvang werkt dat niet."

"Wij pleiten als Orde van Advocaten daarom voor aanpassing van de regeling", zegt hij. Met een heldere, snelle regeling hoopt De Leest dat het vertrouwen van de burger in de rechtsbijstand weer enigszins wordt hersteld. "Als de Toeslagenaffaire één ding duidelijk maakt, is het dat het slecht is gesteld met de rechtsbijstand in Nederland", zegt hij. "De toegang tot het recht is bemoeilijkt; dat moet nu echt beter."