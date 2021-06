Wachten, wachten en nog eens wachten. Longpatiënte Karen werd er letterlijk ziek van. Ze is een van de gedupeerden van de Toeslagenaffaire, maar erkenning kreeg ze niet, waardoor compensatie uitbleef. Tot deze week, dankzij hulp van andere gedupeerden.

Sinds 2012 is haar kinderopvangtoeslag stopgezet en heeft ze te maken met de terugvorderingen van de Belastingdienst en schuldeisers. Het kwam Karen's gezondheid niet ten goede. Ze heeft longemfyseem en ernstige astma en staat al drie jaar op de wachtlijst voor een dubbele longtransplantatie. Het wachten is op nieuwe longen en begin juni staat een ziekenhuisopname ter controle gepland. Maar met de erkenning valt er een last van haar schouders.

Eindelijk een gesprek

Ze reisde afgelopen dinsdag met een groep mede-gedupeerden die het voor haar opnam af naar het Belastingkantoor in Utrecht, want er moest echt wat gebeuren. "We gingen er niet heen als demonstratie of om actie te voeren", vertelt Lynn Woodrow, zelf gedupeerde en een van de initiatiefnemers van deze actie. "We wilden nu eindelijk een gesprek bij de Belastingdienst en dat Karen nu op schrift de erkenning krijgt dat ze gedupeerde is."

"Ik wil graag een gesprek, dat heb ik sinds 2012 nog nooit gehad", zegt Karen zelf. "Het contact met de Belastingdienst gaat al die jaren met brieven of telefonisch, maar gewoon een-op-eengesprek, dat heb ik nog nooit gehad. Ik mis de menselijke maat, het persoonlijk contact. Dat heeft dinsdag echt plaatsgevonden en daar ben ik erg blij om."

Stress en onzekerheid

"Het gaat me niet eens om het geld van de compensatie, het gaat het om de erkenning", geeft een opgeluchte Karen dan ook aan. "Ik sta niet meer te boek als fraudeur, maar ben nu echt erkend als gedupeerde. Ik ben dolblij."

"Die hele toestand zorgt voor heel veel stress en onzekerheid", vertelt ze als ze terugkijkt op die periode. "Iedere dag vrees je wel weer een brief van de Dienst, of een brief van een schuldeiser. Dat vreet aan je. De stress van de Toeslagenaffaire sloeg op mijn gezondheid. Ik voelde me letterlijk zieker worden."

Geen compensatie

Ze vroeg vanwege haar gezondheidstoestand twee keer urgentie aan bij de Belastingdienst om haar zaak met voorrang te kunnen behandelen. Beide verzoeken werden afgewezen. Ook ontving ze een afwijzingsbrief van de zogeheten Catshuisregeling, de compensatieregeling van 30.000 euro.

Karen's dossier kwam niet door de beoordeling voor een herstelregeling, de zogenaamde 'lichte toets', dus kwam ze ook niet in aanmerking voor deze compensatie. De moed zonk haar daardoor in de schoenen. "Wat me toen vooral stak is dat ik nog steeds werd gezien als fraudeur. Daar gaat het me om. Ik heb niet gefraudeerd. Ik ben gedupeerde en wil ook als zodanig worden erkend."

Lees ook Zorgen over schuldeisers bij groep gedupeerden toeslagenaffaire na voorlopige afwijzing compensatie

Eindelijk officieel erkend

"Met een hoge medewerker van de Belastingdienst zijn we door mijn dossier gegaan en we begrepen elkaars standpunten", vertelt ze verder. "Dat heb ik zo gemist. Het gaat me er niet om dat ik een zielig verhaal ga ophangen, het gaat erom dat ik gehoord word en dat ik meer ben dan een BSN-nummer. "

Het gesprek was succesvol. Karen is nu officieel erkend als gedupeerde en heeft nu de brief waarin staat dat ze in aanmerking komt voor de Catshuisregeling. Met die brief viel er een een grote last van Karen's schouders. "Ik kan dit nu achter me laten en me nu richten op mijn gezondheid en mijn kinderen. De stress en de onzekerheid valt weg en er komt rust."

'Ik ben erkend en ben geen fraudeur'

De brief met de erkenning koestert Karen."Die brief en de foto van het moment van overhandiging ga ik inlijsten", zegt ze opgelucht."Vanmorgen toen ik wakker werd, ben ik eerst gaan checken of de brief echt was. Ik kon het nog steeds niet geloven, maar het staat er echt: ik ben erkend en ben geen fraudeur. Dit brengt me zoveel rust. Ik hoef daar niet meer voor te strijden.

Karen gaat nog wel met haar zaakbehandelaar naar de afwikkeling van het hele dossier kijken. "Ik wil nu ook snel dat het dossier wordt afgehandeld zodat ik deze hele periode voor mezelf kan afsluiten."