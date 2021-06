De compensatie voor ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire loopt volledig vast. Gemeenten trekken daarom aan de bel. Zij willen meer verantwoordelijkheden en samenwerken met Den Haag. "Wij staan dichtbij de burger."

Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat in dit tempo de afwikkeling van de toeslagenaffaire wel 10 jaar kan duren.

Meer betaald dan compensatie

Dat is omdat de Belastingdienst per geval bekijkt op hoeveel compensatie een gedupeerde recht heeft, buiten de Catshuisregeling om.

Sommige gedupeerden hebben namelijk veel meer geld moeten betalen aan de Belastingdienst, dan de compensatie van 30.000 euro. Die individuele toetsing kost te veel tijd, wordt nu geconcludeerd.

Ook naasten compenseren

Om die reden trekt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de bel. Komende week is er een debat over de verdere afwikkeling van de toeslagenaffaire. De VNG hoopt dat de Tweede Kamer dan een aantal nieuwe plannen zal tegenhouden.

Er ligt namelijk een voorstel om ook gedupeerde kinderen en ex-partners te compenseren. Dat is voor nu te veel van het goede, stelt de VNG. Zo komen er namelijk nog meer regelingen bij, terwijl de Belastingdienst het niet eens voor elkaar krijgt om de directe gedupeerden goed in kaart te krijgen.

Lees ook Zorgen over schuldeisers bij groep gedupeerden toeslagenaffaire na voorlopige afwijzing compensatie

Regelingen te algemeen

Gemeenten zijn er niet gerust op. "Wij voeren permanent gesprekken met het kabinet. De regelingen zijn nu veel te algemeen, de uitvoering kan dat niet aan. Er moet gekeken worden naar wie wel of geen recht heeft op welke regeling."

Een extra compensatie invoeren is daarom nu geen goed idee, zegt wethouder van Sociale Zaken in Amsterdam Rutger Groot Wassink, namens de VNG.

Bron: EenVandaag Wethouder Rutger Groot Wassink van Amsterdam namens de VNG: "Wij staan dichtbij de burgers en weten ze te vinden"

Grote zorgen bij gemeenten

Groot Wassink vertelt dat de gemeenten zich grote zorgen maken: "We willen graag samenwerken. Wij staan dichtbij de burgers en weten ze te vinden. Schuldenproblematiek is al onze verantwoordelijkheid, waardoor wij goed zicht hebben op waar we kunnen helpen."

De VNG roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met de nieuwe regelingen. "Eerst moeten wij als gemeenten voor de burgers, samen met de Belastingdienst, de Kamer en het kabinet kijken naar een oplossing. Hoe kunnen we deze mensen het beste in kaart brengen om hen vervolgens te compenseren?". Pas daarna kan er volgens de VNG gekeken worden naar nieuwe compensatieregelingen.

Beter helpen

Lynn Woodrow, een van de gedupeerde ouders, is het met Groot Wassink eens. Zij ziet een overheid die helemaal niet in staat is om de compensaties nu goed te regelen, dat het vastloopt in de uitvoering. Zij is in gesprek met de ministeries en adviseerde hen ook om het regionaler aan te pakken.

"Pak het regionaal aan, gemeenten staan dichter bij hun burgers. Zij hebben ook ervaring met de afhandeling van schulden. Als je het verspreid over meerdere regio's."

42.000 ouders

Dat het op deze manier niet langer kan, ziet ook demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Ze vertelde deze week dat er pas zo'n 2.300 gedupeerden zijn geholpen, terwijl de teller inmiddels staat op 42.000 ouders.

Afgelopen week kondigde zij het idee aan om ook kinderen te compenseren, maar daartegen spreekt de VNG zich nu dus uit. Ze wil met de Tweede Kamer in gesprek om te kijken hoe Den Haag het beter kan aanpakken.