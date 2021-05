Het is 1 mei: een datum waar verschillende gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire niet naar uit hebben gekeken. Door het verdwijnen van de zogenaamde pauzeknop kunnen deurwaarders zich weer melden. "Het hele circus begint weer opnieuw."

Het gaat om ouders die vooralsnog niet in aanmerking komen voor de compensatie van 30.000 euro. Daphne (niet haar echte naam) heeft sinds 2009 te maken met de toeslagenaffaire en meldde zich in 2020 bij de Belastingdienst voor de compensatie. Ze hoopte voor 1 mei van de Belastingdienst te horen dat ze de 30.000 euro krijgt toebedeeld.

Dagelijks denken aan 1 mei

"1 mei was voor mij een datum waar ik dagelijks aan dacht" vertelt Daphne. "Maar ook een datum waar ik sinds april al meerdere keren niet van heb geslapen." Helaas krijgt ze op 30 april een brief van de Belastingdienst waarin staat dat ze vooralsnog geen 30.000 euro ontvangt, en dat haar dossier nader moet worden bekeken in een integrale beoordeling. Een bittere pil.

Vooral omdat de vorderingen van zogenaamde private schuldeisers (bijvoorbeeld energiebedrijven, woningcorporaties, zorgverzekeraars en postorderbedrijven) vanaf 1 mei weer geïnd kunnen worden. Daphne is zwaar teleurgesteld: "Ik voel me bedrogen en in de steek gelaten. Ik heb het gevoel dat ik weer van voren af aan kan beginnen."

Lees ook Zorgen over schuldeisers bij groep gedupeerden toeslagenaffaire na voorlopige afwijzing compensatie

Einde van de knop

De schuldeisers kunnen hun schulden weer innen door het wegvallen van de pauzeknop. Die was in maart 2021 ingesteld door staatssecretaris Van Huffelen om te voorkomen dat gedupeerden die net de compensatie van 30.000 euro hadden ontvangen, deze direct kwijtraakten aan schuldeisers. Met de pauzeknop wordt schuldeisers verboden hun schulden te innen.

De regeling geldt tot 1 mei, de dag dat alle gedupeerden bericht krijgen of ze wel of niet in aanmerking komen voor de compensatie. Daphne komt vooralsnog niet in aanmerking, maar is niet definitief afgewezen. Haar dossier krijgt nu een integrale beoordeling. "Maar hoe lang gaat die beoordeling duren? En hoe moet ik die rekeningen dan betalen?"

De schulden tellen op

Vorderingen van de overheidsinstanties, zoals het UWV, de Belastingdienst en DUO blijven wel 'on hold' staan zolang de integrale beoordeling plaatsvindt. Maar Daphnes schulden bij private schuldeisers zijn niet niks. "Ik zit al sinds 2010 in deze situatie en draai ieder dubbeltje 3 keer om. Als je weinig geld hebt, dan maak je keuzes. En met die keuzes worden dingen als je energierekening een keer overgeslagen omdat je kinderen moeten eten. Dat telt wel op." Daphne vulde het ene gat met het andere en maakte schulden, die hoger werden door aanmaningen.

"Uiteindelijk komen daar kosten overheen die niet mals zijn. Je leeft in een constante roes. Ik heb er alles aan gedaan om niet in de schuldsanering te komen. Hard gewerkt, zuinig geleefd. Voor mijn kinderen heb ik altijd wel gekookt, maar het kwam regelmatig voor dat ik een maand op noedels leefde van maar 50 cent. Voor mijn kinderen betekende het geen nieuwe kleding, geen speelgoed, terwijl andere kinderen dat wel hadden."

Lees ook Wat het Kamerdebat over de notulen van de toeslagenaffaire betekent voor de formatie: 5 vragen beantwoord

'Het circus begint opnieuw'

Dat Daphne nu geen toekenning van de 30.000 euro krijgt, begrijpt ze niet. "Mijn dossier ligt al jaren bij de Belastingdienst. Vanaf 2010 heb ik bankafschriften, brieven en allerlei stukken opgestuurd. Meerdere malen, omdat het volgens hen niet was aangekomen. Al die tijd hoorde ik niets. Ik heb de laatste 2 weken wel 187 keer naar de Belastingdienst gebeld om te vragen hoe het ermee stond, maar ik kreeg maar geen antwoord. Ik heb geen idee hoe het met mijn dossier staat. De regie ligt bij de Belastingdienst."

"Ik heb regelmatig schuldeisers aan de deur gehad, loonbeslag, mijn auto is gevorderd. Ik ben bang dat er weer schuldeisers gaan komen. Weer brieven van deurwaarders op de mat. Ik kreeg al een brief waarin stond dat de schulden vanaf 1 mei weer geïnd konden worden. Het hele circus begint weer opnieuw."

Bron: EenVandaag Staatssecretaris Van Huffelen heeft private schuldeisers opgeroepen om coulant te zijn

Van Huffelen zoekt een oplossing

Staatssecretaris Van Huffelen zoekt een praktische oplossing voor de kwestie met private schuldeisers. Hoe die oplossing eruitziet, is nog onbekend. De staatssecretaris raadt ouders die in de problemen komen aan contact op te nemen met het nazorgteam van de Belastingdienst en hun eigen gemeente. Daphne probeert positief te blijven, maar dat valt haar moeilijk. "Het duurt nu al zo lang, ik verwacht niets meer. Het vertrouwen is volkomen weg."

Wethouder en VNG-bestuurder Peter Heijkoop begrijpt de zorgen en roept gemeenten op coulant te zijn naar de gedupeerden. "Deze mensen kunnen er niet nog meer ellende bij hebben. Ga met ze in gesprek en wees coulant." Ook hoopt hij op een snel akkoord tussen het kabinet en private schuldeisers: "Wij kunnen als gemeenten de private schuldeisers niet beïnvloeden, dat is een zaak tussen kabinet en schuldeisers. Maar we hopen dat er snel een overeenkomst komt."