De afhandeling van de toeslagenaffaire verloopt nog steeds traag. Dat blijkt uit het voortgangsrapport dat demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) naar de Kamer heeft gestuurd. Bij de SP begint het geduld op te raken.

"Als ze het niet kan oplossen, moet ze misschien opstappen. Dan kan er iemand anders komen die het wel gaat oplossen", zegt Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP).

Extra staatssecretaris

Van Huffelen werd als extra staatssecretaris aangesteld, nadat duidelijk was geworden dat de Belastingdienst ten onrechte ouders had beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag.

Mensen kwamen hierdoor in grote financiële en psychische problemen. Ze kregen schulden, sommigen raakten hun huis kwijt of hun kinderen werden uit huis geplaatst. Het kabinet Rutte III trad vanwege de affaire af.

Ook Van Huffelen zelf ontevreden

Uit de nieuwe voortgangsrapportage over de affaire, die de demissionair staatssecretaris gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat zich inmiddels 47.000 mensen als gedupeerde hebben gemeld. Slechts 4200 zaken zijn volledig afgehandeld.

"Het gaat niet zo snel als we willen en zeker niet als alle ouders willen. En dat weten we ook", gaf Van Huffelen toe. Ze werkt aan een plan om de afhandeling te versnellen, maar dat is er nog niet.

'Onverklaarbaar dat je het niet oplost'

SP-Kamerlid Leijten kreeg, samen met Pieter Omtzigt, de affaire boven tafel. Ze was ook lid van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Heeft ze nog wel vertrouwen in de aanpak van Van Huffelen?

"Ik moet zeggen dat ik dat heel erg moeilijk vind. Ook omdat ze iedere keer blijft roepen: 'Ik praat met die ouders, dus ik weet hoe erg het is'. Dan zeg ik bij mezelf: dan is het helemaal onverklaarbaar dat je het niet oplost."

Bron: ANP SP-Kamerlid Renske Leijten

Verdwenen memo-Palmen

De staatssecretaris van D66 heeft gisteren ook het onderzoek over de verdwenen memo-Palmen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is een document, al in 2017 opgesteld, waarin jurist Palmen van de Belastingdienst zegt dat ouders gecompenseerd moeten worden, omdat de Belastingdienst onrechtmatig en laakbaar heeft gehandeld.

De Tweede Kamer kreeg die memo nooit te zien, want die dook pas op tijdens de Parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagenaffaire. Accountantsbureau PwC deed hier maanden onderzoek naar, maar heeft geen verklaring gevonden voor het verdwijnen van die memo.

Funest voor het vertrouwen

Renske Leijten over het onderzoek: "Wat er in ieder geval uit naar voren komt is dat ze in januari van dit jaar al wisten dat het bewust niet gearchiveerd is. Dat hadden ze natuurlijk gewoon in januari al kunnen vertellen."

Leijten ziet daarmee andere dingen dan ze te horen krijgt. "Dan heb je dus te maken met een staatssecretaris die zegt: 'Het enige wat ik wil is die ouders helpen en vanaf nu geven we alle informatie', en ze doet precies het tegenovergestelde. Dat is funest voor mijn vertrouwen."