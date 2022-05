De afhandeling van het kinderopvangtoeslag-schandaal verloopt nog steeds stroef. Advocaten die gedupeerden bijstaan trekken aan de bel: ze hebben te maken met onvolledige dossiers, waardoor de affaire nog jaren dreigt te duren.

De toeslagenaffaire kent zo'n 56.000 gedupeerden. Allemaal hebben ze een advocaat die hen bijstaat in hun zaak tegen de Belastingdienst, waarbij ze vragen om compensatie voor de schade en het leed dat ze hebben. Maar de afhandeling daarvan loopt vast, omdat de Belastingdienst veel te traag met informatie komt. Daardoor is het moeilijk voor advocaten om de gedupeerden bij te staan.

Onvolledige dossiers

De cliënten hebben onterecht jarenlang hun kinderopvangtoeslag terugbetaald. Maar hoeveel hebben ze terugbetaald en welke andere kosten zijn er gemaakt? Het zijn vragen waar de advocaten een dossier voor nodig hebben, maar dat krijgen ze maar heel zelden van de belastingdienst.

Advocaat Touria Khidous kan erover meepraten. Samen met haar kantoorgenoten staat ze ongeveer 100 gedupeerden bij. "Ik krijg onvolledige dossiers. De Belastingdienst heeft informatie die ik niet heb, waardoor ik niet kan beoordelen of hun berekening wel klopt. Dan maak je als advocaat maar bezwaar, in de hoop dat je dan wel stukken krijgt", vertelt ze.

Koerier voor de deur

Khidous is niet de enige met deze klacht. Dat weet ze omdat ze in een Whatsappgroep zit met zestig andere advocaten. Samen staan zij duizend gedupeerden bij. "We moeten iedere keer opnieuw bewijzen dat we optreden namens een gedupeerde als we de Belastingdienst bellen. Dat kost veel tijd", zegt advocaat Suzanne Arakelyan. "Het is verschrikkelijk. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen aan mijn cliënten."

"Ik ben maanden bezig geweest om een dossier op te vragen. Wat ik ook deed, het lukte niet", vertelt ze. "Op een dag voor mijn vakantie staat er een koerier met een enorm dossier. Of ik even binnen twee weken wil reageren. Ik heb uitstel aangevraagd vanwege mijn vakantie, maar daar krijg je dan geen bevestiging van."

Te weinig mensen

"De Belastingdienst heeft ook te weinig mensen in dienst voor zoveel dossiers", zegt Khidous. "Zo kan het wel jaren gaan duren. We gaan nu naar de rechter om te zorgen dat het sneller gaat, maar veel cliënten moeten dan zelf de rechtszaak betalen."

"Het is frustrerend voor hen", vervolgt ze. "Ze hebben het idee dat ze nu weer op dezelfde manier behandeld worden. Ze hebben al zo ontzettend veel meegemaakt."

'Niet altijd eenvoudig'

Staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane wil graag in gesprek gaan over de kritiekpunten. "Ik neem de kritiek ter harte. Ik denk dat het realistisch is om te kijken naar die kritiekpunten en hoe we die kunnen oplossen."

"Er zijn niet altijd eenvoudige oplossingen, daar moeten we eerlijk in zijn", voegt ze toe. "Ook vanwege de grote aantallen en de complexiteit van de zaak. We moeten niet alleen kijken naar financieel herstel, maar ook naar de emotionele kant."