Vergeleken met andere jaren komen er deze zomer minder asielzoekers naar ons land. Volgens VVD-leider Dilan Yeşilgöz lijkt het erop dat dit komt door de migratiedeals die de EU heeft gesloten met landen als Tunesië. "Maar er is nog een hoop te doen."

"Het lijkt erop dat een aantal zaken op dit moment in ons voordeel werkt", stelt Yeşilgöz vast. "Dan gaat het bijvoorbeeld over de werking van de Tunesië-deal, en deals die met andere landen zijn gesloten. Door die deals lopen er minder mensen door naar Nederland."

Gedumpt in de woestijn

Ze verwijst daarmee naar de migratiedeal die de EU vorig jaar sloot met Tunesië. In ruil voor miljoenensteun beloofde het Noord-Afrikaanse land het aantal migranten dat vanuit daar de oversteek probeert te maken terug te dringen. Er is veel kritiek op de deal, omdat is gebleken dat mensen in sommige gevallen in de woestijn werden achtergelaten.

"Uiteraard moeten we dat niet willen. Vandaar dat er in die deals afspraken worden gemaakt over mensenrechten en een goede behandeling", zegt Yeşilgöz daarover. "Aan de andere kant voorkomen deze deals ook dat er veel mensen sterven op zee. In 2016 was er ook veel kritiek op de deal met Turkije, maar uiteindelijk is het voor de migranten zelf ook beter, want het zijn gevaarlijke tochten."

Opvallende 'zomerdaling'

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er het afgelopen kwartaal minder asielzoekers naar Nederland zijn gekomen. In april, mei en juni vroegen 7.710 mensen asiel aan in Nederland, terwijl dat er in dezelfde periode vorig jaar nog 7.950 waren. Ook ten opzichte van de eerste drie maanden van 2024 was een dalende lijn te zien.

Met name deze 'zomerse' daling is opvallend, omdat in eerdere zomers vaak juist een stijgende lijn te zien was. Dit jaar daalde het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldde van 2.800 in mei naar 2.040 in juni. Het CBS heeft geen verklaring voor de daling.

'Niet met Wilders eens'

PVV-leider Geert Wilders reageerde op social media op de dalende asielcijfers en stelde dat er sprake zou zijn van een 'Faber-effect'. Daarmee verwees hij naar Marjolein Faber, de nieuwe PVV-minister van Asiel en Migratie.

Wensdenken, noemt Yeşilgöz dat, die met haar VVD ook onderdeel uitmaakt van het nieuwe kabinet. "We zagen dat het in april en mei al minder werd. Faber heeft nog een hoop te doen. Ik ben het niet met Wilders eens, die heel blij is. Er is nog een hoop te doen."

(Nog) geen duidelijk verband

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR concludeerde eerder al dat er minder migranten de Middellandse Zee oversteken. Officiële instanties als de Europese grensbewakingsdienst Frontex en de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vinden echter niet dat er nu al een duidelijk verband kan worden gelegd met de Tunesië-deal.

Daarvoor moet er gekeken worden naar een langere periode, bijvoorbeeld een half jaar. Zo lag de uiteindelijke piek in het aantal asielaanvragen in Nederland vorig jaar in oktober, dat zou dit jaar ook het geval kunnen zijn. Bovendien zijn er nog veel andere factoren die migratiestromen bepalen, zoals verandering van omstandigheden in crisisgebieden en het verschuiven van routes.