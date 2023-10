Het klinkt te gek om waar te zijn, maar het is zo: China stoot in vier dagen meer CO2 uit dan Nederland in een heel jaar. Maar de uitstoot per hoofd van de bevolking is in China wel veel lager dan in Nederland. Experts leggen uit hoe dat zit.

Gisteren zei FVD-Tweede Kamerlid Freek Jansen tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen dat China in drie dagen meer CO2 uitstoot dan Nederland in jaar, maar dat blijkt nét niet helemaal te kloppen. Het zijn namelijk 4 dagen.

1,4 miljard Chinezen

Waarom China zoveel meer kan uitstoten dan Nederland is in eerste instantie natuurlijk simpel: er wonen veel meer mensen in het land. "De belangrijkste reden is ook dat er 1,4 miljard mensen in China wonen en ongeveer 17,5 miljoen in Nederland", zegt klimaatonderzoeker Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving.

En daarom vinden experts in Nederland dat de discussie over de uitstoot van CO2 ook niet moet gaan over hoeveel landen in totaal uitstoten, maar over hoeveel er wordt uitgestoten per inwoner.

Meer uitstoot per persoon

Ook directeur Marjan Minnesma van klimaatorganisatie Urgenda vindt het misleidend om dit soort uitspraken in de politiek te doen. "Als je kijkt naar de uitstoot per persoon, dan stoot China 7,44 ton CO2 per persoon uit en wij 9,54 ton, Dus wij stoten per persoon meer uit dan China", zegt Minnesma.

Minnesma maakt ook een vergelijking met India: "Nederland stoot per persoon vijf keer zoveel uit." En dat terwijl India - sinds begin dit jaar - met het meest bevolkte land ter wereld is, met ruim 1,4 miljard inwoners.

Voorbeeld aan andere landen

China-deskundige aan het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) Ardi Bouwer vindt daarom dat we hier in Nederland aan de bak moeten om de CO2-uitstoot per persoon te verminderen. Ook als voorbeeld naar landen als China en India.

"Want daar zeggen ze natuurlijk: 'Jullie kunnen wel naar ons wijzen, maar wij stoten nog steeds minder uit per persoon dan jullie. Dus laat eerst maar eens even zelf zien dat je bereid bent om omlaag te gaan, dan gaan wij daarna ook omlaag.'"

'Nederland geen Calimero'

Urgenda-directeur Minnesma benadrukt dat ons land nog steeds in de 'kopgroep' zit als het gaat om CO2-uitstoot. Sterker nog: Nederland behoort tot de 20 procent van landen met de hoogste uitstoot in absolute zin, zegt ze. En dus niet alleen qua uitstoot per persoon.

"Wij zijn dus niet Calimero met een klein beetje uitstoot", vervolgt ze. "80 procent van alle landen stoten in absolute zin minder uit dan wij. Dus als wij zeggen dat we klein zijn en daarom niks hoeven te doen aan de uitstoot, dan kan 80 procent van de wereld al helemaal op z'n rug gaan liggen."

Juist meer uitstoten

China is voorlopig nog niet van plan om de CO2-uitstoot te verminderen, weet Bouwer. De deskundige vertelt dat er wekelijks nieuwe kolencentrales worden geopend, wat natuurlijk niet helpt bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. "De Chinese energiebehoefte is sinds 2010 ongeveer verdubbeld", verklaart ze de bouw.

Peking heeft als beleid dat het land tot 2030 mag groeien in CO2-uitstoot, legt ze uit. Dat is omdat de regering vindt dat China nog in ontwikkeling is en de voorsprong die andere landen hebben moet inhalen.

In 2060 CO2-neutraal?

Tegelijkertijd heeft China 'er enorm hard aan gewerkt om duurzame energie te ontwikkelen', voegt Bouwer eraan toe. "Windenergie, zonne-energie, nucleaire energie, waterkracht", somt ze op. "Maar de enorme energiehonger, die er is. En die kan eigenlijk alleen maar gestild worden door een hele grote hoeveelheid kolen."

Volgens haar is het officiële beleid van de Chinese overheid om pas in 2060 CO2-neutraal te zijn als land. "Dus dat betekent dat ze tussen 2030 en 2060 heel hard moeten werken om CO2-uitstoot te verminderen."