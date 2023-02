De VS en China liggen steeds vaker met elkaar op ramkoers. Tot voor kort was Amerika de supermacht van de wereld, maar voor hoelang? Het hoofd van de Amerikaanse marine waarschuwt nu dat China een grotere marinevloot heeft dan de VS. Maar klopt dat wel?

China haalt de VS op meerdere vlakken in, waarschuwt Carlos del Toro, het hoofd van de Amerikaanse marine. Hij zegt dat China sneller marineschepen bouwt dan de VS. En nu al heeft China de VS ingehaald als het gaat om de grootte van de vloot.

China is aan het bouwen

Volgens marinejournalist Jaime Karremann van marineschepen.nl is China in rap tempo schepen aan het bouwen: "Dat blijkt ook wel uit de ambities die ze zelf hebben. Ze zitten nu op 340 schepen maar de verwachting is dat ze over 2 jaar op 400 schepen zitten." Terwijl Amerika volgens Karremann pas in 2045 op 350 schepen wil zitten.

Karremann concludeert dan ook dat de Chinese marinevloot inderdaad groter is dan de Amerikaanse. "De Chinese marine heeft op dit moment 340 schepen. De Amerikaanse marine zit net onder de 300."

'Kwaliteit niet altijd goed'

Karremann heeft in 2015 zelf ook een kijkje genomen in een Chinees fregat, toen deze werd opengesteld voor publiek. De marinejournalist was niet onder de indruk van de kwaliteit van het schip. "Ik vond de brandbeveiliging op het schip tegenvallen. Daarnaast zag ik allemaal ventilatoren staan in allerlei verblijven, dat zegt iets over de airconditioning. Dat zijn wel indicaties die je laten twijfelen aan de kwaliteit."

Amerika-deskundige Paul Verhagen plaatst ook vraagtekens bij de kwaliteit van de Chinese vloot: "Het maakt niet zo veel uit hoeveel schepen je hebt. Maar het maakt uit hoe goed die schepen zijn en hoe goed die schepen zijn in het uitvoeren van militaire taken. En op die punten zijn de Amerikaanse schepen veel beter dan de Chinese."

'China bang om geïsoleerd te raken'

China stelt zich vaak neutraal op in wereldwijde conflicten. Waarom investeert het land dan toch zoveel in een nieuwe marinevloot? Volgens China-deskundige Fred Sengers bouwt China in zo'n enorm tempo aan de militaire vloot, omdat ze bang zijn om afgesloten te raken van de buitenwereld.

"Chinezen hebben natuurlijk het idee dat ze omsingeld worden door de Verenigde Staten. En in zekere zin is dat natuurlijk ook wel zo, als je bedenkt dat er heel veel Amerikaanse bases aan de zeekant om China heen liggen. En er liggen natuurlijk ook nog een aantal bondgenoten van Amerika in de buurt van China: Japan, Zuid-Korea en Australië." Volgens Sengers zou een isolement desastreuze gevolgen kunnen hebben voor China, omdat het land erg afhankelijk is van de handelsroutes over zee.

'Amerika blijft superieur'

Ook al is de Chinese militaire vloot groter dan de Amerikaanse, de Amerikanen hoeven zich volgens Verhagen nog geen grote zorgen te maken. Als er bijvoorbeeld gekeken wordt naar de luchtmacht is het heel moeilijk om aan de Verenigde Staten te tippen:

"Nummer een in de wereld, wat betreft het aantal vliegtuigen, is Amerika. Nummer twee is de Amerikaanse marine. Dus het overgewicht van de Amerikaanse militaire macht in de wereld is zo groot. Echt een enorme militaire vuist. De Chinezen beginnen eraan te werken, maar ze hebben nog veel aan de weg te timmeren", zeg Verhagen.

Balans kan omslaan

Toch geef Karremans aan dat de verhoudingen wel degelijk zijn veranderd. "20 jaar geleden was een conflict op zee tussen de Amerikaanse en Chinese marine gegarandeerd een verlies voor China geweest."

"Maar als je kijkt wat voor wapens China nu heeft, dan verwacht ik dat de balans in de komende jaren de andere kant uitslaat."