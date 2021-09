Het Chinese bedrijf Evergrande wordt steeds vaker in één adem genoemd met de Amerikaanse bank Lehman Brothers die failliet ging. Het was de start van de financiële crisis van 2008. Ligt een nieuwe crisis op de loer?

Evergrande is een Chinees vastgoedbedrijf en heeft een schuldenlast van maar liefst 250 miljard euro. Twee Chinese steden hebben beslag gelegd op hun geld. Ook een beursgang van de elektrische autodivisie van Evergrande is plotseling afgeblazen.

'Gebrek aan cash'

"Ironisch genoeg is Evergrande in de problemen gekomen door nieuwe Chinese regelgeving die bedoeld is om de risico's van de enorme schuldenlast in de sector te beperken", zegt journalist en China-deskundige Fred Sengers.

"De toezichthouders hadden waarschijnlijk niet voorzien dat uitgerekend een van de grootste ontwikkelaars zou wankelen wegens gebrek aan cash. Evergrande is momenteel niet in staat zijn schuldeisersrente en aflossing te betalen", vertelt Sengers.

Grotere schuld dan hele Finse economie

China klinkt natuurlijk ver weg, maar er is onrust onder beleggers. Evergrande beheert 1300 objecten in 280 Chinese steden, zegt Sengers. "Ze bezitten ook pretparken en fabrieken voor babyproducten."

"Die schuldenlast van 250 miljard euro is 2 procent van het bruto nationaal product van China. En groter dan bijvoorbeeld de hele Finse economie." Evergrande is de op een na grootste vastgoedmagnaat van China.

Scenario's

Volgens Sengers zijn er drie scenario's mogelijk voor Evergrande. Scenario 1 is dat het bedrijf failliet gaat, of er komt een 'bail out', of er komt een reddingsboei van de Chinese overheid.

"Als het bedrijf failliet gaan, daar zitten ze dichtbij, dan valt het bedrijf om en trekt de overheid zijn handen er vanaf. Kopers van appartementen krijgen dan hun geld niet meer en er is een besmettingsgevaar voor de hele vastgoedsector in China." Dat zal ook schrik doen opwekken bij beleggers, denkt Sengers.

Weinig effect rest van de wereld

Een 'bail out', het tweede scenario, betekent dat de overheid het bedrijf uit de brand gaat helpen. Maar dat zouden de nieuwe regels die China heeft gesteld, waardoor dit nu is gekomen, ondermijnen, zegt Sengers. De derde optie, de reddingsboei, zit tussen het faillissement en de 'bail out' in. "Dat is eigenlijk een zachte landing waarbij gekeken wordt wie wat gaat opvangen." Sengers denkt dat dit het meest denkbare scenario is.

Welk scenario er ook werkelijkheid gaat worden, de effecten voor de rest van de wereld zullen in ieder geval kleiner zijn dat dat dat het was bij de Amerikaanse bank Lehman Brothers. "Het leeuwendeel van de schulden ligt bij de financiële instelling in China, en niet in het buitenland."