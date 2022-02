"Sinds de dag dat ik Victoria ken, eet ze alleen gegrilde vis en gestoomde groenten." Het was een opmerkelijke uitspraak van David Beckham over zijn vrouw Victoria in de podcast 'Table 4'. Maar is het gezond? "Je mist bepaalde voedingsstoffen."

Toen Victoria Beckham eens iets anders at dan vis en groenten, was het voor haar man David 'een van de mooiste herinneringen uit zijn leven'. Dat deed ze toen ze zwanger was van hun dochter Harper. "Ik weet niet meer precies wat het was, maar daarna heeft ze het nooit meer gedaan."

Cracker met zout

De voormalige Spice Girls-zangeres zou een streng dieet hanteren, omdat ze zich hard focust op eten zonder sauzen, olie en boter. Als ze al zondigt, dan is dat op een volkoren cracker met zout, vertelde ze zelf in een eerdere aflevering van podcast 'Table 4'.

Volgens voedingsepexert Iris Groenenberg van het Voedingscentrum kan zo'n eenzijdig menu risico's bevatten. "Als je hele productgroepen schrapt, loop je het risico op tekorten."

Niet effectief

Variatie is hierin juist heel belangrijk legt Groenenberg uit. "Door te variëren zorg je ervoor dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt." Daarnaast behoedt voldoende variatie je er ook voor te veel schadelijke stoffen binnen te krijgen.

Drastische diëten zoals die van Victoria Beckham zijn volgens Groeneberg op de lange termijn niet effectief. "Vaak zie je effect op de korte termijn, omdat mensen concrete handvatten hebben waar ze zich aan moeten vasthouden. Op de lange termijn houden mensen dit niet vol."

Vitamine C

Groenten en vis zijn over het algemeen niet slecht voor je, zegt diëtist en YouTuber Marloes Korver. "In deze producten zitten wel hele waardevolle voedingsstoffen. In groenten zit vitamine C en in vette vis zitten onder andere omega 3-vetzuren en B12."

Toch is een eenzijdig dieet volgens haar ook niet het juiste idee. "Er zijn veel andere voedingsstoffen die hier niet in zitten en je uit andere producten moet halen." Het hangt er dus vanaf wat Victoria Beckham naast haar vis en groenten eet.

Psychologische kant

Korver benadrukt dat het belangrijk is om ook naar de psychologische kant van dit verhaal te kijken. "Op basis van de informatie die we nu kunnen lezen, maak ik mij meer zorgen om haar mentale gezondheid. Het probleem zit niet in de voeding, maar de gedachten die ze daarover heeft."

Volgens Korver komen verhalen zoals die van Victoria Beckham vaker voor. "Er is zelfs een term aan verbonden: orthorexia. Dat houdt in dat mensen te veel focussen op eten dat in hun ogen gezond is. En dat betekent dat je heel veel andere waardevolle producten uitsluit."