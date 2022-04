Dat we met Pasen massaal eieren eten komt niet als verrassing. Maar dat het er tussen Goede Vrijdag en Tweede Paasdag maar liefst 35 miljoen zijn misschien wel. Zijn al die eieren wel goed voor ons? "Er zitten heel veel goede voedingsstoffen in."

Het Dagblad van het Noorden meldde vorige week dat wij Nederlanders tijdens Pasen ongeveer 35 miljoen eieren eten. Secretaris Ben Dellaert van Avined, de overkoepelende organisatie voor de pluimveevlees- en eiersector, herkent dat getal wel.

Zichtbaar en onzichtbaar

Op jaarbasis worden de cijfers tot in detail bijgehouden. "Onze cijfers baseren we op wat er gekocht is en wat er verwerkt zit in allerlei producten. Heb je het over 'zichtbare' eieren en 'onzichtbare' eieren dan eten we elk jaar ongeveer 200 tot 205 stuks per inwoner", aldus Dellaert.

Hoeveel eieren we met Pasen eten is dan weer gebaseerd op een berekening. "Want je moet dan kijken wat de piek is in precies die dagen. Dan kom je op gemiddeld net iets meer dan 2 eieren per hoofd van de bevolking. Dan kom je inderdaad op die 35 miljoen."

Een ei hoort er iets minder bij

En al klinkt dat getal hoog, we zijn door de jaren heen wel minder eieren gaan eten. In de jaren 60 en 70 hoorde een ei er nog meer bij met Pasen dan nu. "Omdat het toen nog veel meer een gebruik was om grote schalen met gekookte eieren klaar te zetten en die door de dag heen op te eten", vertelt Dellaert.

"Dat zie je tegenwoordig veel minder. We eten ze nu meer bij het ontbijt, maar ook veel eieren zijn verwerkt in gebak, cakes en andere lekkere dingen."

Cholesterol

Toch zijn ook 35 miljoen eiren niet niks. Het Voedingscentrum adviseert om niet meer dan 2 tot 3 eieren per week te eten. Is het dan wel verstandig om er met Pasen zoveel te eten? Volgens diëtist Mary Stottelaar bij PuurGezond is dat geen groot probleem.

Het advies heeft volgens haar te maken met het feit dat eieren cholesterol bevatten. "Heel lang is gedacht: dat cholesterol gaat rechtstreeks je bloed in, maar dat is niet zo. Cholesterol wat in een ei zit wordt niet zodanig direct in je bloed opgenomen. Het cholesterol in je bloed wordt in je lichaam gemaakt uit vetten."

Voedingsstoffen in compacte vorm

Ben jij een echte eier-eter met Pasen? Volgens Stottelaar is daar dus niks mis mee. "Eieren zijn eigenlijk hele gezonde voedingsmiddelen. Ze zitten vol met eiwitten, vitamines en mineralen. Denk aan ijzer, zink, B-vitamines, vitamine A, en vitamine D."

En al deze voedingsstoffen zitten verscholen in de hele compacte vorm van dat ei. "Daarom is het eigenlijk een heel gezond product. Dus 1 à 2 eieren per dag eten is helemaal niet gek."